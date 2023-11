“Nuk jam mirë”, Papa Françesku flet për gjendjen e tij shëndetësore gjatë meshës në Vatikan

Papa Françesku u detyrua të anulojë udhëtimin e tij në Samitin COP28 në Dubai këtë fundjavë pas këshillave mjekësore. Vatikani thotë se shëndeti i tij është përmirësuar, por ai ka pranuar publikisht se nuk është ende mjaft mirë për të mbajtur predikimin e tij gjatë fjalimit javor ndaj besimtarëve.

Papa i kërkoi një ndihmësi që t’i lexonte fjalimin e tij në meshën e tij javore në Vatikan të mërkurën. Papa, i cili të martën anuloi një udhëtim tre-ditor në Dubai të planifikuar për fundjavën, u kollit afër fundit të meshës një orëshe ndërsa bëri disa komente përfundimtare.

Më pas ai u ngrit nga karrigia e tij në amfiteatrin e Vatikanit për të dhënë bekimin e tij dhe me një zë pëshpëritës tha se “meqë nuk jam mirë” leximi nuk do të tingëllonte “i bukur” . Papa më pas ia dorëzoi fjalimin e shtypur ndihmësit të tij, por foli në fund të meshës për të shprehur mbështetjen e tij për një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit.

Ai shtoi se shpresonte se “të gjithë pengjet do të lirohen dhe do të ketë aksesin e nevojshëm për të lejuar që ndihma humanitare”të arrijë në Gaza. Atyre u mungon buka, uji, bota po vuan”, tha Papa Françesku. Mjekët i kishin kërkuar Papës, të cilit kishte inflamacion të mushkërive që shkaktonte probleme me frymëmarrjen, të anulonte udhëtimin e tij në Samitin COP28.

Vatikani thotë se gjendja e tij është përmirësuar, por vuri në dukje se ai kishte grip dhe “inflamacion të traktit respirator”. Sipas Selisë së Shenjtë, Papa ende dëshiron të marrë pjesë në diskutime në një farë mënyre.

Ai shkoi në spital në fillim të këtij viti për t’iu nënshtruar trajtimit intravenoz me antibiotikë, me Vatikanin që tha se ai vuante nga bronkiti. Një skanim CT, i kryer në një spital në Romë më 25 nëntor, përjashtoi mundësinë e pneumonisë, sipas Vatikanit