“Nuk jam këtu për të joshur vajzat e reja”, Silvio Berlusconi tregon arsyen se përse i është bashkuar Tik Tok-ut

Ish-kryeministri italian, Silvio Berlusconi ka deklaruar se po e përdor platformën Tik Tok me qëllim tërheqjen e votuesve të rinj.

Kjo ishte si një përgjigje ndaj atyre që mendonin se ish-kryeministri italian po e përdor këtë platformë për të joshur vajza të reja.

The Times raporton se 85-vjeçari është bërë pjesë e platformës që njihet më shumë për përdoruesit e moshës së re, një muaj më parë.

Berluskoni është i njohur për festat e tij me modele të reja në moshë, çka e ka “detyruar” të japë edhe një shpjegim për përdorimin e rrjetit Tik Tok, ndërkohë që llogaria e tij momentalisht shënon 530 mijë ndjekës.

“Mësoni shumë në shkollë. Tani u drejtohem atyre që janë mbi 18 vjeç. Nuk kërkoj nga ju të më prezantoni të dashurat tuaja. Kërkoj nga ju votën, në 25 shtator votoni për mua”, u shpreh ai.

Berlusconi dha dorëheqjen si kryeministër në vitin 2011 mes zbulimeve për festat e tij ku personazhe televizivë gjysmë të zhveshura kërcenin në mënyrë sensuale për Berluskonin.

Në vitin 2013 ai u shpall fajtor për kryerjen e marrëdhënieve seksuale me një balerine të mitur Karima el-Mahroug, e njohur si Ruby the Heart-Stealer, për seks, por u lirua në apel me arsyetimin se nuk e dinte se ajo ishte 17 vjeç.

Tani që ndalimi i përkohshëm për të hyrë në politikë pas një dënimi për mashtrim tatimor është hequr, Berlusconi po bën fushatë për një vend në Parlament.