Nuk fshihen më, Capital T shfaqet si sheik, Adrola Dushi nuk i reziston as publikisht (FOTO LAJM)

Modelja e njohur Adrola Dushi dhe reperi Capital T nuk fshihen më. Së fundmi, Capital T ka ndërmarrë një udhëtim në Arabinë Saudite dhe siç e do “tradita” në Instagram ka ndarë një foto veshur si sheik.

Ndër të shumta komente që ka marrë, në sy bie ai i Adrolës, e cila i shkruan: “Ehh kështu ka lezet”.

Ndonëse dyshja as nuk ka pohuar dhe as mohuar se janë apo jo në një lidhje, ngacmimet e jashtme me apo pa qëllim, na bëjnë të mendojmë se janë bashkë./albeu.com