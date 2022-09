Nuk flini mirë? Ekspertët thonë duhet ta hiqni këtë nga dhoma e gjumit

Nëse keni probleme me gjumin, ndoshta keni dëgjuar tashmë këshilla të tilla si që dhoma e gjumit duhet të jetë e errët, e freskët dhe e qetë, por një ekspert i gjumit pohon se ka diçka tjetër për një gjumë të mirë, duke hequr orën nga dhoma juaj.

Psikologia Ellen Vora shpjegon se pa “tiktakun” e vazhdueshëm, mund ta keni më të lehtë të bini në gjumë dhe të shqetësoheni më pak, pasi trupat tanë janë të programuar për të fjetur dhe e bëjnë këtë instinktivisht.

“Të kuptosh se tashmë është ora 2:35 e mëngjesit dhe ende nuk mund të biesh në gjumë, nuk do të të ndihmojë aspak, dhe mund të të zgjojë edhe më shumë dhe të vonojë kohën e gjumit”, tha ajo, shkruan Mind Body Green.

Kjo konfirmohet edhe nga një studim i vitit 2007, i botuar në Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, në të cilin 30 njerëz me zakone të mira gjumi dhe 30 me pagjumësi u udhëzuan të ndiqnin ose të mos ndiqnin orën një natë ndërsa përpiqeshin të binin në gjumë.

“Në krahasim me ata që nuk monitoronin orën, ata që kontrollonin vazhdimisht kohën shqetësoheshin më shumë dhe kishin një vonesë më të gjatë të fillimit të gjumit”, tha një nga studiuesit, duke shtuar se ishte interesante që e njëjta gjë ishte e vërtetë për grupin. me gjumë cilësor dhe për ata që kanë probleme me gjumin.

Në një studim vijues që u fokusua vetëm tek ata që flinin keq dhe e zgjati studimin në tri net në vend të një, ora ishte ende burimi kryesor i shqetësimit, kështu që ekipi hulumtues arriti në përfundimin se orët nxisin shqetësimin e lidhur me gjumin dhe shpjegoi se një orë nuk duhet ta mbani kurrë pranë shtratit.

“Nëse kanë kaluar më shumë se 20 minuta dhe jeni ende zgjuar, ngritja për të bërë diçka tjetër derisa të ndiheni më të lodhur mund të ndihmojë. Në këtë mënyrë nuk do ta lidhni shtratin me pagjumësinë dhe ai do të mbetet zona juaj e pushimit; por as mos dilni nga dhoma për të kontrolluar kohën”, këshillon psikologia Ellen Vora.