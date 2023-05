Nuk është thjesht mërzi! Shenjat që tregojnë depresionin

Depresioni është një sëmundje e karakterizuar nga çrregullime të humorit. Mesatarisht, siç vlerësohet nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, rreth 300 milionë njerëz në botë vuajnë nga depresioni. Depresioni ndikon në kryerjen e detyrave më të thjeshta të përditshme, ndonjëherë me pasoja shkatërruese për marrëdhëniet me familjen dhe miqtë dhe mundësitë për të fituar jetesën. Për t’u diagnostikuar me depresion ose një episod depresiv, simptomat duhet të zgjasin të paktën dy javë.

Trishtim i thellë

Të gjithë kanë ditë të këqija dhe herë pas here janë të trishtuar dhe me humor, por disponimi që përjetoni kur jeni në depresion klinik është i ndryshëm, trishtimi bëhet më i rëndë dhe bashkë me të shfaqen simptoma të tjera si nervozizmi, lodhja, humbja e oreksit, madje edhe dhimbjet e trupit. Një humor negativ zgjat me javë, madje edhe muaj dhe ju mbështjell pavarësisht se çfarë bëni. Depresioni nuk mund të shërohet brenda natës sepse prek shumë zona komplekse të trurit – amigdalën, talamusin dhe hipokampusin – të cilat kanë një rol të përbashkët në ruajtjen e një humori të qëndrueshëm dhe kontrollin e emocioneve, ndjenjave dhe kujtesës.

Sjellje të çuditshme

Depresioni mund të shfaqet në situata që janë shumë të rrezikshme për personin në depresion si dhe për mjedisin e tij. Ju hipni pas timonit të dehur, shkoni në kazino dhe luani në mënyrë të pakontrolluar, futeni në konflikte të panevojshme me eprorët…

Shumë alkool

Midis 20 dhe 25 për qind e meshkujve në depresion kanë problem me pijen. Fatkeqësisht, gratë nuk janë shumë prapa. Pasi të bëheni të varur nga ndjenjat e mira që sjell birra, vera ose çdo formë tjetër e alkoolit, është e vështirë të thyeni atë cikël të vetë-mashtrimit. Por alkooli është një antidepresant i keq, duke rritur shpesh shumë simptoma të tjera si privimi i gjumit dhe zemërimi. Përveç kësaj, alkooli i tepërt dëmton shëndetin afatgjatë, muskujt, trurin, zemrën dhe pjesë të tjera të trupit.

Lodhje

Nuk mund të biesh në gjumë? Keni vështirësi të qëndroni vigjilent ditën tjetër dhe jeni të lodhur kronikisht? Çrregullimet e gjumit janë një nga shenjat e para dhe më të zakonshme të depresionit. Tre të katërtat e pacientëve me depresion kanë simptoma të pagjumësisë. Kur keni një milion mendime të frikshme që rrjedhin në mendjen tuaj, truri juaj ju mban zgjuar, gjë që mund të çojë në lodhje të tepërt gjatë ditës. Kjo mund të përkeqësojë simptoma të tjera si nervozizmi dhe mungesa e oreksit.

Probleme me traktin tretës

Truri dhe sistemi tretës janë të lidhur fort, kjo është arsyeja pse shumë njerëz kanë probleme me stomakun dhe vuajnë nga të përziera kur janë të stresuar ose në depresion. Depresioni prek edhe zorrët, duke shkaktuar çrregullime të tretjes – diarre ose kapsllëk.

Përveç sa më sipër, njerëzit që vuajnë nga depresioni mund të kenë edhe disa nga simptomat e mëposhtme:

mungesa e energjisë

ndryshimet në oreks

pagjumësia ose nevoja e tepruar për gjumë

ankth ose shqetësim i shtuar

përqendrim i reduktuar

pavendosmëri

shqetësim

ndjenjat e pavlefshmërisë, fajit ose mungesës së shpresës

mendimet e vetëdëmtimit ose vetëvrasjes