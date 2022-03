Nuk është Olta Boka, këngëtari merr një tjetër aprovim për klipin e ri!

Stivi Boka sapo ka nxjerrë këngën e tij më të re, “Shokt e mi”, me shumë ritëm dhe surpriza në videoklip. I rrethuar mes miqve Stivi në këngë u kërkonte këshillë këtyre të fundit, i ftuar në ‘Abc e Pasdites’ këngëtari zbuloi se ka nisur punën me këtë produksion që në Korrik dhe xhirimet kanë zgjatur si një festë mes miqce. Por nga kush e mori aprovimin e publikimit të këngës?

“Ta them unë kush e ka kaluar testin? E ka kaluar Gaia. Ajo ka filluar flet nga pak dhe unë e çoj demo-n në shtëpi. Ajo kapte çdo fund fraze, e di përmendsh.” – shprehu Boka për mbesën e tij të vogël.

Stivi zbuloi gjithashtu se ardhja në jetë e mbesës së tij Gaia ishte dhurata më e bukur në kohën e duhur.

“Kokën edhe shpirtin. Kam një afrimitet shumë të madh me Gaian. Falenderoj Oltën që e ka sjellë në jetë sepse edhe në pandemi që unë kisha gjërat e mia, që mendoja pse duhet të ndodhi pandemia në moshën që unë duhet të eci përpara me karrierën time. E kalova shumë bukur me Gaian dhe e shijoj shumë rritjen e saj. Olta po më stërvit pak me thënë të drejtën.”