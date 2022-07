”Nuk erdhëm të dëgjojmë kërcënime”, deklarata e Manjës shkakton debate në komisionin e Ligjeve

Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka reaguar lidhur me bojkotin e avokatëve për sa i përket kundërshtisë që ata kanë me hartën e re gjyqësore. Mes të tjerash, Ulsi Manja deklaroi në seancën dëgjimore te komisioni i Ligjeve se harta është bazuar te ligji.

“Sa për protestën, grevë, nuk e di si ja kanë vënë emrin. Funksionimi i sistemit të drejtësisë, avokati ka rol kyç.

Nuk funksionon procesi pa avokatin, prandaj kur u bë reforma në drejtësi, magjistratit iu kufizua e drejta për bojkot. Avokatët e kanë të kufizuar të drejtën për grevë pavarësisht se janë të vetë organizuar.

E drejta e grevës është e kufizuar edhe për avokatët. Shumë shpejt do i drejtohem Kuvendit për të kufizuar të drejtën” tha Ulsi Manja.

Sipas ministrit të Drejtësisë, avokatët kanë shfuqizuar të drejtën për ndihmë juridike falas për qytetarët në nevojë.

Kjo solli reagimin e deputetëve të opozitës.

Debati:

Deputetët e opozitës: Po i kërcënoni

Bushka: Nuk jemi në kor këtu.

Çupi: Nuk jemi në riedukim.

Bushka: Atëherë silluni sikur nuk jeni në kafe.

Bushka: Nëse doni ta ktheni në kor unë e mbyll. Do të pushoni apo ta mbyll mbledhjen? Do ta ndërpres mbledhjen nëse nuk merrni masa për të garantuar qetësinë.

Duke iu përgjigjur akuzave për largësinë e qytetarëve me shkrirjen e gjykatave, Manja tha se bota po shkon drejt dixhitalizimit, ku pjesëmarrja fizike shumë shpejt do të zëvendësohet me praninë online.

“Ministri i Drejtësisë në darkë në 2007 shkriu 10 gjykata me një të “rame të lapsit” dhe i mbylli dhe në 2009 u kujtua për qëllime elektorale gjykatën e Përmetit. Problemi i stokut, nuk është vetëm problem shqiptar, edhe në vendet e BE-së ka probleme me stokun, por i kanë paraprirë me mekanizma ligjore me drejtësi alternative.

Në Firence, një nga mekanizmat për lehtësimin e stokut ka qenë ndërmjetësimi. Ne nuk i kemi dhënë shtysën e duhur, që të shqiptarët t’i mësojmë të mos shkojnë në gjithë në dyert e gjykatave. Shumë vende po na japin alternativën e drejtësisë dixhitale, në një të ardhme të afërt, palët do i drejtohen gjykatës pa qenë fizikisht në gjykatë” tha ai.