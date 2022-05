“Nuk duhet hequr këmba nga gazi tani”, Truss mesazh Ballkanit Perëndimor: Agresioni rus përballohet vetëm me forcë

Sekretarja e Jashtme britanike Liz Truss do të takohet me personelin e forcave të armatosura në Bosnje dhe Hercegovinë për të riafirmuar angazhimin e Mbretërisë së Bashkuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor.

Truss do të paralajmërojë kundër “qetësimit” të Vladimir Putin përballë ndikimit malinj rus në rajon ndërsa lufta me Ukrainën vazhdon.

Ajo do të përdorë një fjalim për forcat e armatosura të Bosnje dhe Hercegovinës për të mbledhur aleatët për një mbështetje më të madhe për Ukrainën, duke përfshirë dërgimin e më shumë armëve dhe sanksionet e synuara.

Sekretarja e Jashtme do të argumentojë gjithashtu se “ne të gjithë duhet të mësojmë nga mësimet e historisë” për t’i bërë ballë zotit Putin dhe për të siguruar që ai të humbasë në Ukrainë.

Bosnja dhe Hercegovina ka qenë një partner i zëshëm i Britanisë së Madhe në Ballkanin Perëndimor në thirrjen e pushtimit të paligjshëm të Ukrainës nga Rusia.

Në sallën e ushtrisë së Sarajevës, sekretarja e jashtme do të thotë: “Agresioni i Rusisë nuk mund të qetësohet. Duhet të përballet me forcë. Ne nuk duhet të lejojmë që një konflikt i zgjatur dhe gjithnjë e më i dhimbshëm të zhvillohet në Ukrainë. Duhet të jemi të pamëshirshëm për të siguruar që Ukraina të mbizotërojë përmes ndihmës ushtarake dhe sanksioneve. Nuk mund ta heqim këmbën nga gazi tani”.

Truss gjithashtu do të ripohojë gjithashtu përkushtimin e Mbretërisë së Bashkuar për paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor dhe do të njoftojë planet britanike për të thelluar sigurinë dhe partneritetin ekonomik me Bosnjën dhe Hercegovinën.

Ajo do të shpallë synimin e Mbretërisë së Bashkuar për të mobilizuar 100 milionë dollarë investime të mbështetura nga Mbretëria e Bashkuar në Ballkanin Perëndimor deri në vitin 2025 përmes agjendës së partneriteteve të Investimeve Ndërkombëtare Britanike.

“E ardhmja e Bosnjë dhe Hercegovinës qëndron në sovranitetin dhe vetëvendosjen, në partneritet më të madh me NATO-n dhe vende si Britania e Madhe”, do të thotë ajo.

Sekretarja e Jashtme do të vazhdojë turneun e saj evropian të premten ndërsa udhëton në Pragë për bisedime me ministrin e jashtëm çek Jan Lipavsky.

Ajo do të lavdërojë Republikën Çeke për qëndrimin e saj të ashpër ndaj Rusisë, duke përfshirë furnizimin me tanke për Ukrainën, dhe do të nxisë më shumë vende që të ndjekin shembullin e saj./albeu.com