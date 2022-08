Nuk do t’ju falin: 4 gjëra për të cilat nuk duhet ta gënjeni kurrë partnerin

Në çdo marrëdhënie, gënjeshtra nuk është e dëshirueshme. Thjesht, e vërteta është përgjigja më e mirë në çdo situatë.

Megjithatë, nëse jeni të sinqertë, do ta pranoni se e keni gënjyer të paktën një herë partnerin.

Shpesh njerëzit gënjejnë me qëllimet më të mira, për të ruajtur qetësinë në marrëdhënie ose për të mos prishur humorin e partnerit të tyre. Kështu, shumë do të heshtin kur ndihen keq, kur janë në humor të keq ose kur diçka i shqetëson me partnerin, shkruan albeu.com.

Kjo është disi e kuptueshme, edhe pse në të vërtetë nuk ka nevojë për të, sepse gjysma juaj tjetër do të pranojë gjithçka në mënyrën e duhur, nëse është dashuri e vërtetë . Megjithatë, ka edhe gënjeshtra shumë të mëdha dhe të rrezikshme që nuk duhen thënë kurrë.

Thjesht duhet të gënjeni për këto gjëra, ose të bëni disa prej tyre, duhet t’ju bëjë të pyesni pse jeni ende në lidhje. Mendoni nëse ajo meriton të trajtohet kështu.

Më së miri është, e përsërisim, të themi të vërtetën në çdo situatë, sado kushton.

1. Mashtrimi

Tradhëtimi është një gjë e keqe në vetvete dhe duhet t’ju bëjë të pyesni, siç kemi shkruar tashmë, pse jeni ende në një marrëdhënie me personin që po tradhtoni. Jeni përgjithësisht të pakënaqur apo sjellja e personit ndaj jush është e keqe?

Gënjeshtra për mashtrimin e bën të gjithë situatën edhe më të komplikuar, pavarësisht nëse po e bëni për të mbrojtur veten apo personin që mund të doni ende. Duke qenë i pandershëm, nuk po bëni gjë tjetër veçse po përjetësoni mashtrimin dhe askush nuk meriton të trajtohet në atë mënyrë.

Nëse e doni vërtet partnerin, pranojini atij gabimin tuaj, përpiquni të justifikoni veten dhe lëreni të vendosë nëse do t’ju falë apo jo.

2. Ndjenjat

Njerëzit në marrëdhënie shpesh gënjejnë se si ndihen vërtet, në mënyrë që të mos fillojnë debate me partnerin nëse sjellja e tyre është arsyeja e humorit të tyre të keq. Megjithatë, fshirja e problemit nën tapet nuk zgjidh asgjë.

Mos harroni se njerëzit nuk e kanë zotëruar ende teknikën e leximit të mendjes dhe është shumë e mundur që ata të mos e kenë mësuar kurrë. Kur ka një problem, mënyra më e mirë për ta zgjidhur atë është përmes një bisede të sinqertë.

Besoni se partneri juaj kujdeset për ndjenjat tuaja , dhe nëse nuk kujdeset, atëherë pyesni veten pse jeni ende në një lidhje me të.

3. Gënjeshtra për seksin

Sipas hulumtimeve, 80 për qind e pabesueshme e grave falsifikojnë orgazmën gjatë marrëdhënieve seksuale. Seksi në vetvete nuk duhet të jetë gjithmonë magjepsës, por është i nevojshëm për të qenë i kënaqur.

Nuk ka nevojë të vuash pakënaqësi. Përsëri, partneri juaj nuk do ta dijë se nuk ju pëlqen diçka ose që nuk ju pëlqen një gjë e caktuar, nëse nuk ia tregoni.

Ju mund të shqetësoheni se do të lëndoni ndjenjat e partnerit tuaj duke vepruar kështu, por besoni se të qenit i sinqertë për këtë çështje është i mirë dhe i dobishëm për të dy.

4. Gënjeshtra për paratë

Fshehja e llogarive dhe kartave, shpenzimet jorealiste të larta për gjëra të panevojshme dhe më e keqja nga të gjitha, shpenzimi i parave të partnerit pa pëlqimin paraprak – e gjithë kjo është katastrofike për marrëdhënien tuaj. /albeu.com/