“Nuk do të ketë zonë ndalim-fluturimi”, Johnson: Putin do të dështojë, Ukraina nuk është vetëm

Kryeministri i Mbretërisë së Bashkuar Boris Johnson po zhvillom një konferencë për shtyp pas samitit të sotëm të NATO-s dhe takimit të G7.

Johnson thotë se Mbretëria e Bashkuar do të punojë me aleatët me të njëjtin mendim për të “rritur ndihmën vdekjeprurëse për Ukrainën”.

Ai thotë se Britania ka premtuar 6000 raketa shtesë.

“Ne duhet të mbështesim një Ukrainë të lirë dhe demokratike në afat të gjatë,” thotë ai.

Johnson përsëri përjashton një zonë të ndaluar fluturimi mbi Ukrainë, duke thënë se kjo do të përfshinte rrëzimin e avionëve të shpejtë rusë nga RAF. Asnjë vend në NATO nuk do ta bëjë këtë, shton ai.

Por Johnson thotë se NATO po kërkon të sigurojë raketa për Ukrainën për t’u mbrojtur nga ajri, dhe gjithashtu nga raketat e raketave Grad – të cilat ai thotë se kanë qenë të pamëshirshme në sulmin e tyre.

Mbretëria e Bashkuar ka sanksionuar më shumë se 1000 individë dhe subjekte ruse deri më tani në sanksionet më të ashpra që Mbretëria e Bashkuar ka vendosur ndonjëherë, thotë Johnson.

“Mesazhi që Putini mund të marrë është: Ukraina nuk është vetëm. Ne qëndrojmë me popullin e Kievit, Mariupolit, Lviv dhe Donetsk. Siç ka thënë vetë Presidenti Zelensky, populli i Ukrainës duhet të mbizotërojë dhe Putini duhet të dështojë”.