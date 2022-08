“Nuk do ta shohësh më kurrë”, si ia mori fëmijën e mitur 38 vjeçares bashkëshorti në Fier, zbulohen detajet

Ditën e sotme shtetasja me iniciale SH.Sh, 38 vjeç ka shkuar në polici pasi burri i saj i kishte rrëmbyer fëmijën e mitur.

Mësohet se fillimisht babai i fëmijës me iniciale G.Sh, 43 vjeç i ak kërkuar bashkëshortes së tij që të shohte vajzën.

“Më nxirr të shoh pak vajzën”, ka qenë kjo fjalia që ka thënë 43 vjeçari dhe pasi e ka takuar është larguar bashkë me fëmijën e mitur, pa thënë se ku do të shkonte, madje duke i thënë se “nuk do ta shohësh më kurrë”.

38-vjeçarja Sh.Sh ka qenë tek prindërit e saj në fshati Vjosë, ndërsa ka pasur me vete edhe fëmijën e mitur. Ndërkohë bashkëshorti i saj, me të cilin mësohet se kanë probleme, ka shkuar pranë banesës dhe ka marrë fëmijën, pa deklaruar se ku do të shkonin.

Një fakt i tillë ka sjellë dyshime tek 38 vjeçarja, e cila e ndodhur në Fier i është drejtuar policisë së këtij qyteti duke bërë edhe denoncimin për bashkëshortin e saj, banor në Fushë Krujë.

Policia ka nisur hetimet për gjetjen e 43 vjeçarit, bashkë me vajzën e mitur./albeu.com