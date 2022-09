“Nuk do ta harroj kurrë aktin e tij”, historia e Ozilit që përshkruan në mënyrë perfekte Sergio Ramos

Një histori nga ish-mesfushori i Real Madridit, Mesut Ozil, që tregon se çfarë lloj lideri skuadre ishte Sergio Ramos.

Mesut Ozil: “Në vitin 2012 kemi luajtur me Deportivon. Gjatë pushimit, Mourinho ishte i pakënaqur me lojën time, madje u grindëm me të dhe më pas më ndërroi në Kaka.

Unë isha ulur vetëm në dhomën e zhveshjes, duke lëvizur në kokë bisedën me Jose, ishte e vështirë për mua. Por nuk do ta harroj kurrë aktin e Sergio Ramos, i cili mori fanellën time dhe e vuri nën të tijën. Numri im ishte i dukshëm në shpinë të tij. /albeu.com/