Nuk arriti të mposhtë dot sëmundjen, si sot 9 vite më parë skenës shqiptare i’u largua një ikonë

Artisti i madh, Roland Trebicka, lindi në Korçë më 17 janar 1947 dhe u nda nga jeta si sot 9 vite më parë.

Trebicka kreu shkollën e mesme të përgjithshme “Raqi Qirinxhi” në vendlindje.

Kur ishte i ri punoi si aktor në Estradën profesioniste te SHQUP (Shtëpia Qendrore e Ushtrisë Popullore) ose shkurt “Estrada e Ushtarit”. Gjatë këtyre viteve në këtë trupë profesioniste debutuan edhe aktore te tjere te cilet me vone do te beheshin te famshem ne fushen e humorit skenik dhe televiziv si Aleko Prodani, Koco Devole, Zef Deda, Sejfulla Myftari (Cekja), Mehdi Maljak, Behar Mera etj. Në vitin 1971 u bë pjesë e Teatrit Kombëtar (i njohur atëherë si Teatri popullor). Punoi në Teatrin Kombëtar deri më 1999. Pas një përvoje tri vjeçare me kompaninë “Publimedia”, u rikthye në Teatrin Kombëtar.

Kulmin e suksesit në publik e arriti me rolin e Jovan Bregut në komedinë Pallati 176. Mjeshtria e tij në këtë rol ndikoi fort që komedia të thyejë të gjitha rekordet e mëparshme të shikueshmërisë. Edhe sot, me 500 shfaqje në shtatë vjet, me dhjetra transmetime TV dhe dhjetra mijë kopje videokasetash të shitura, “Jovan Bregu” është figura më popullore e skenës shqiptare, batutat e të cilit prej kohësh janë bërë pjesë e folklorit dhe zhargonit të sotëm. Por rolet e Trebickës në teatër janë të shumtë. Shikuesit e kujtojnë me nostalgji në rolet e Xhenarinos tek “Magjia e madhe”, Zganarelit tek “Don Zhuani”, Hlestakovit tek “Inspektori” (“Revizori”)…. tek “Një burrë me trandafil”.

Në vitin 2002, për rolin e Rojës tek “Mbreti po vdes”, Trebicka ishte kantidat për Çmimin “Aktori më i Mirë Mbështetës” në Festivalin Ndërkombëtar të Teatrit Eksperimental, në Kajro.

Karriera e Roland Trebickës si aktor fillon me rolin e Kostës, në filmin “Debatik”, më 1961. Ishte kjo përvojë që shënoi kursin që do të merrte më vonë jeta e djaloshit korçar. Ka luajtur edhe në disa filma, ndër të cilët vlen të përmenden Ëndërr për një karrige (Vaska) dhe Koncert në vitin 1936 (Nesti).

Në vitin 2011 u sëmur rëndë nga një sëmundje në mushëri që e detyroi të rrijë larg skenës rreth dy vjet.

Është nderuar me titullin Artist i merituar dhe Qytetar nderi i Korçës. U nda nga jeta më 22 mars 2013

2011 Martesa e avokatit

2010 Berberi i Seviljes

2009 Te gjithë kanë huqe komedi

2009 Kohë për t‘u çm endur

1999 Po vjen ai serial, Jovan Bregu

1998 8 persona plus komedi, Lipin

1990 Valsi i Titanikut dram, Spirake Nenculesku

1985 Pallati 176 komedi, Jovan Bregu

Role në filma

2011 (?) kerkohet nje genjeshtar komedi

2004 Tifozët serial komik

1996 Gjumi i Gjate telekomedi

1984 Endërr për një karrikë interpreton Vaskën

1979 Radiostacioni

1978 Koncert në vitin 1936 interpreton Nestin

1961 Debatik interpreton Kostën