Njollat e bardha në lëkurë, çfarë tregojnë dhe si kurohen

Njollat e bardha në lëkurë mund të shfaqet në çdo pjesë të trupit.

Por ja cilat janë shkaqet, arsyet se pse shafqen si dhe produktet që duhet të konsumoni për të marrë vitaminat e nevojshme në trup.

Shkaqet e shfaqjes së njollave në lëkurë

Shkaku kryesor i shfaqjes së këtyre njollave është mos funksionimi i duhur i melaninës. Sipas të dhënave qelizat e lëkurës nuk arrijnë të prodhojnë melaninën dhe si pasojë në atë zonë shfaqet një zonë më e bardhë se pigmenti tjetër i lëkurës. Këto zona janë shumë të ndjeshme ndaj diellit, pasi nuk kanë nivelin e duhur të melaninës për t’u mbrojtur. Gjithashtu konsiderohet si një sëmundje e imunitetit, ku trupi formon anti-trupa që luftojnë vet qelizat e lëkurës që prodhojnë melaninën. Ndaj dhe formohen zona të bardha në lëkurë. Shkaku më i përhapur i njollave të bardha është mungesa e vitaminës B12, gjë që shkakton aneminë dhe ndjeshmërinë ndaj rrezeve të diellit.

Trajtimet dhe produktet që duhet të konusmoni

Nëse ju merrni sasinë e duhur të vitaminave B, atëherë ju eliminoni probleme si mos-tretja, si dhe reduktoni njollat e bardha në lëkurë. Ushqimet e pasura me këtë vitaminë janë të shumta, dhe mund të përfshihen lehtësisht në dietën tuaj. Vezët, frutat e thata, bizelet, brokoli etj janë disa nga ushqimet me përqindjen më të lartë të vitaminave B. Stresi është një armik i organizmit, nëse ju e ulni nivelin e tij, trupi juaj do të fillojë të funksionoj në mënyrën e duhur. Ushqimet e pasura me Omega-3 ndihmojnë në uljen e niveleve të stresit, duke ulur përhapjen e njollave të bardha.

Një arsye tjetër e shfaqjes së njollave të bardha është tretja e keqe. Duke stabilizuar aciditetin e stomakun përmes ushqimeve si spinaqi, ullinjtë e zinj, limoni, ju arrini të normalizoni tretjen e di pasojë shfaqjen e njollave të bardha. Fiqtë dhe arrat janë ushqimet kryesore në zhdukjen e njollave të bardha. Prandaj këshillohet që këto dy fruta t’i konsumoni sa më shpesh. Një kurë tjetër natyrore për të eliminuar njollat e bardha, është lëngu i kastravecit me xhinxher. Nëse ju e konsumoni për tre javë, do të shikoni menjëherë rezultat.

Reduktoni ekspozimin ndaj diellit

Rrezet e forta të diellit janë një rrezik që kushdo duhet të mbrohet gjatë stinës së verës. Personat që kanë njolla të bardha duhet të mundohen që t’i ekspozojnë sa më pak në diell. Përdorimi i kremrave mbrojtës është një detyrim, që këto njolla të mos përkeqësojnë shëndetin e lëkurës, duke shkaktuar dhe sëmundje më të rënda.