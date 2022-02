Njohja e rajoneve separatiste nga Rusia, reagon SHBA: E kishim parashikuar, urdhri ekzekutiv që do nxjerrim

Shtëpia e Bardhë ka reaguar pas vendimit të presidentit rus Vladimir Putin për të njohur pavarësinë e dy rajoneve separatiste të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk.

Pas këtij vendimi ka ardhur reagimi i SHBA që thotë se e ka parashikuar një hap të tillë dhe se është gati për t’ju përgjigjur Rusisë.

Reagimi i SHBA:

“Ne kemi parashikuar një lëvizje si kjo nga Rusia dhe jemi gati të përgjigjemi menjëherë. Presidenti Biden së shpejti do të nxjerrë një Urdhër Ekzekutiv që do të ndalojë investimet e reja, tregtinë dhe financimin nga personat amerikanë për, nga ose në të ashtuquajturat rajone DNR dhe LNR të Ukrainës. Ky urdhër do të sigurojë gjithashtu autoritet për të vendosur sanksione ndaj çdo personi të vendosur të operojë në ato zona të Ukrainës. Departamentet e Shtetit dhe Thesarit do të kenë detaje shtesë së shpejti. Së shpejti do të shpallim edhe masa shtesë në lidhje me shkeljen flagrante të sotme të angazhimeve ndërkombëtare të Rusisë.

Për të qenë të qartë: këto masa janë të ndara dhe do të ishin shtesë e masave të shpejta dhe të rënda ekonomike që ne kemi përgatitur në koordinim me aleatët dhe partnerët nëse Rusia pushton më tej Ukrainën.

Ne po vazhdojmë të konsultohemi ngushtë me aleatët dhe partnerët, përfshirë Ukrainën, për hapat e ardhshëm dhe për përshkallëzimin e vazhdueshëm të Rusisë përgjatë kufirit me Ukrainën”, thuhet në reagimin e Shtëpisë së Bardhë./albeu.com