Njihuni me trenat më të shpejtë në botë për vitin 2022 (FOTO LAJM)

Në fotografitë e mëposhtme po ju sjellim disa nga trenat më të shpejtë në botë për vitin 2022.

Renditjen e bën të ditur CNN Travel, e cila rendit në fotogalerinë e mëposhtme, vendet ku mund të udhëtoni me trenat më të shpejtë në botë, në vitin 2022.

Në një kohë që bota po përballet me ndryshimet klimatike, udhëtarët po përpiqen gjithnjë e më shumë të gjejnë mënyra më ekologjike për të lëvizur. Megjithatë, derisa këto alternativa të bëhen reale, transporti hekurudhor i shpejtë po shihet si zgjidhja më efektive, por edhe më e preferuar e udhëtarëve.

Që nga vitet 1980, qindra miliarda dollarë janë investuar për hekurudhat dhe trenat me shpejtësi të lartë. Në dekadën e fundit, Kina është bërë lideri i padiskutueshëm botëror, duke ndërtuar një rrjet hekurudhor prej 38 000 kilometrash që arrin pothuajse në çdo cep të vendit. Spanja, Gjermania, Italia, Belgjika dhe Anglia, po zgjerojnë sakaq edhe më shumë rrjetin e tyre. Në vitin 2018, Afrika realizoi hekurudhën e saj të parë me shpejtësi të lartë, me hapjen e linjës Al Boraq – Marok./albeu.com/