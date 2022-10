Njihuni me qytetet ku bie më shumë shi (FOTO LAJM)

Shiu është pothuajse një luks në disa pjesë të botës. Ka zona ku uji ka qenë gjithmonë i pakët. Por, ka edhe zona të tjera ku reshjet janë konstante.

Neoman Studios ka përpiluar një listë të qyteteve ku bie më shumë shi në një vit, me të dhënat nga “Climate Data”. Për të organizuar renditjen, u analizuan 64 429 qytete në të gjithë botën, ku bie të paktën 1 mm shi ose borë.

Buenaventura, në Kolumbi, renditet i pari si qyteti me më shumë reshje, me një mesatare prej 258 ditësh me shi në vit.

