Njihuni me horoskopin javor 23-29 Maj 2022

Dashi

Energjia e javës së katërt të majit favorizon punën e qetë dhe të matur. Nëse jeni duke ëndërruar për projekte ambicioze, bëni një pushim nga ëndrrat tuaja. Mundohuni të jeni pak më praktik, të jeni të përgjegjshëm dhe suksesi do të vijë. Në marrëdhëniet personale, dëgjoni partnerin tuaj, karakteri juaj i vështirë mund të shkaktojë një grindje.

Filloni javën tuaj pa probleme me një përshpejtim të lehtë. Dielli në shenjën e Binjakëve ju inkurajon të besoni në më të mirën, një përfundim të lumtur në çdo rrethanë. Horoskopi javor i Dashit beson se nuk ka nevojë të thyesh shtizat duke u përpjekur të ecësh përpara. Është mjaft e përshtatshme t’i kthehemi zhvillimeve të mëparshme. Më mirë ruani forcën tuaj për miqësi, ju keni perspektivë.

Me sjellje të arsyeshme, nga mesi i javës, mirëqenia e Dashit do të përmirësohet ndjeshëm. Kur Mërkuri është në Dem, nuk është zakon të thyesh rregullat. Nëse ndiqni urdhrat e mjekut, respektoni masën e të ushqyerit dhe aktivitetit fizik, do të bëheni të paprekshëm. Mirëqenia do t’ju lejojë të punoni plotësisht dhe të bëni një jetë personale aktive.

Në fund të javës, mendjelehtësia mund t’ju zhgënjejë. Hëna në Demi është përgjegjëse për stabilitetin e pamjeve. Për të mos u futur në rrëmujë, vini në dyshim edhe të vërtetat e zakonshme. Sipas horoskopit javor për Dashin, duhet të jeni të kujdesshëm ndaj mashtrimit. Intuita do t’ju ndihmojë të merrni me mend se çfarë kanë në mendje njerëzit. Do të bëhet e qartë se kujt mund t’i besoni dhe me kë duhet të kufizoni komunikimin.

Demi

Metodat e provuara mund të rezultojnë joefektive në fillim të javës. Me Diellin në shenjën e Binjakëve, njerëzit ndjekin dëshirat momentale. Për të mos e dëmtuar veten edhe më shumë, horoskopi javor i Demit qëndron për vetëpërmbajtje të arsyeshme. Ushtroni moderim në biznesin tuaj dhe madje edhe në ushqimin tuaj. Duke u fokusuar në pije detoksike dhe perime jeshile, do të arrini formën tuaj ideale.

Mesi i javës është i favorshëm për zgjidhjen e problemeve të përditshme, ndaj Demi do të ndihet si një peshk në ujë. Kur Mërkuri është në Dem, mendimet rrjedhin praktikisht. Ju do të jeni në gjendje të punoni njëkohësisht në disa drejtime, por përparësia është komoditeti i shtëpisë. Falë shqetësimeve tuaja, situata në familje normalizohet, qetësia ju afron.

Mirësia do të shpëtojë botën, kjo është motoja e fundjavës, nëse, sigurisht, jeni dakord me të. Nën Hënën në shenjën e Demit, shpirti bëhet më i qetë, mendimet shprehen më saktë. Horoskopi javor për Demin sugjeron që do t’ju duhet të korrigjoni gabimet e bëra nga të tjerët. Kjo do të përfitojë vetëm, përveç mirënjohjes njerëzore, ju do të përmirësoni karmën.

Binjakët

Ditët e para të javës ju japin një shans për të realizuar ëndrrat tuaja. Me Diellin tek Binjakët, mendimeve u mungon thellësia, ato janë shumë sipërfaqësore. Për të konfirmuar idetë tuaja, horoskopi javor i Binjakëve këshillon të mos veproni vetëm. Me shumë mundësi, punonjësit tuaj janë të gatshëm të marrin pjesë në zbatimin e planeve. Puna së bashku mund të jetë fillimi i miqësisë ose dashurisë.

Dëshira për t’u zhvilluar, për të mësuar do të bëhet gjëja kryesore për Binjakët në mes të javës. Mërkuri në Dem nxit rritjen mendore dhe shpirtërore. Nëse më parë ishte e vështirë për të studiuar, tani gjithçka do të ndryshojë. Ngarkesa shtesë nuk do t’ju lodhë, ju mund ta zgjasni procesin. Kërkoni burime të paeksploruara më parë, regjistrohuni për një trajnim arsimor.

Qëndroni të qetë gjatë fundjavës, pavarësisht provokimeve të mundshme. Hëna në Dem jep aftësinë për të marrë një grusht. Nëse ka një ndjenjë se jeni të detyruar të merrni një vendim të pafavorshëm, horoskopi javor për Binjakët bën thirrje për rezistencë. Nuk është aq e rëndësishme nga kush vjen iniciativa, mund të jenë të dashurit tuaj ose shefat tuaj, luftoni për veten tuaj.

Gaforrja

Një kriter i rëndësishëm për efektivitetin e punës në javën e katërt të majit do të jetë respektimi i afateve. Nëse nuk keni kohë për të përfunduar projektin, herë pas here bëni anashkalime të vogla, mos u dëshpëroni. Me kalimin e kohës do të ketë një zgjidhje për problemet tuaja, mjafton të pranoni faktin që duhet të sforcoheni pak më shumë. Ndërkohë, kujdesuni për punët e këndshme, sillni bukurinë.

Mund të mësoni diçka të re nga bashkëmoshatarët dhe të njohurit me ndikim në ditët e para të javës. Dielli te Binjakët ndihmon për t’u bërë më të shoqërueshëm, njerëzit janë të hapur ndaj njëri-tjetrit. Nëse ju pëlqen të studioni, ndani përvojën tuaj, horoskopi javor i Gaforres ju këshillon të zhvilloheni në stërvitje. Është e mundur që ky drejtim të jetë shumë fitimprurës për ju.

Në mes të javës Gaforret mund të mendojnë se po u shkelen të drejtat. Kur Merkuri është në Dem, njerëzit marrin pjesë me dëshirë në diskutime, mbrojnë me kokëfortësi vizionin e tyre për këtë çështje. Nëse mendoni se jeni kritikuar, shefi juaj është i njëanshëm, jini të ekuilibruar emocionalisht. Vetëm argumente dhe fakte, pjesa tjetër është e parëndësishme.

Përkushtojini fundjavës gjërave që të kënaqin shpirtin. Nën Hënën në shenjën e Demit, shija estetike rafinohet dhe nevojat gastronomike rriten. Horoskopi javor për Gaforren thotë se është koha për të marrë një hobi. Moda, gatimi, dizajni, çdo gjë që lidhet me kreativitetin do të funksionojë veçanërisht mirë. Me shumë mundësi, do të bashkohen edhe ata që janë afër jush.

Luani

Nëse ndiheni konfuz në fillim të javës, drejtohuni nga situata. Me Diellin në shenjën e Binjakëve, të gjithë njerëzit janë pak aventurierë në kuptimin e mirë të fjalës. Nëse pushimet e planifikuara kanë dështuar, horoskopi javor i Luanit ofron një skenar alternativ. Mundohuni të përfundoni herët duke shkuar në një piknik me miqtë dhe familjen.

Luanët në mes të javës mund të ankohen se janë të mbingarkuar me punët e shtëpisë. Kur Mërkuri është në Dem, koka është e mbushur me ide kryesisht praktike. Gjithçka që më parë ishte e parëndësishme do të dalë jetike. Mundohuni të përfundoni rinovimin, të vendosni gjërat në rregull ose në zonën e kopshtit. Familja juaj do të vlerësojë mirëmbajtjen tuaj të shtëpisë.

Marrëdhëniet me kolegët në fund të javës do përmirësohen ndjeshëm. Hëna në shenjën e Demit mpreh ndjenjën e dashurisë, njerëzit kërkojnë vëmendje. Horoskopi javor për Luanin tregon tendenca të favorshme në fushën e komunikimit të biznesit. Kjo është një kohë e mirë për trajnimin e korporatës, ekipi do të bëhet një e tërë. Mundohuni të krijoni miqësi.

Virgjëresha

Zhgënjimet në karrierë mund të bëhen problem në javën e katërt të majit: autokritikë dhe vetëdyshim. Mos u përpiqni ta kapërceni situatën, duke u përpjekur të arrini rrugën tuaj pavarësisht rrethanave. Shkoni me rrjedhën e jetës, duke shijuar çdo moment të saj. Për më tepër, në frontin e dashurisë, jo gjithçka është aq e qetë, merrni zgjidhjen e problemeve personale: keni nevojë për të pasme të besueshme.

Ndeshjet me fat në fillim të javës do t’ju gëzojnë. Dielli te Binjakët jep aftësinë për të anashkaluar pengesat, sikur të mos ishin aty. Nëse po planifikonit ta ktheni një hobi në biznes, një horoskop javor i Virgjëreshës premton të përmbushë planin tuaj. Ofertat e reja, takimet, ndryshimet në punë do të jenë në kohë. Ju vetë nuk do të vini re se si do të dalë gjithçka.

Pakënaqësia e Virgjëreshës në mes të javës mund të shkaktohet nga problemet familjare. Kur Mërkuri është në Dem, ka një tendencë për të peshuar dhe planifikuar gjithçka. Nëse keni ndërmend të arrini deri në fund të së vërtetës në një çështje të parëndësishme, hiqni dorë nga tutela e vogël, mos u ndërhyni në punët e prindërve dhe fëmijëve, qoftë edhe pak.

Sigurohuni që të shkoni në një takim në fund të javës, të paktën në një takim miqësor. Hëna në shenjën e Demit zgjon dëshirën për vëmendje dhe dashuri. Për t’u ndjerë sa më mirë, horoskopi javor për Virgjëreshën rekomandon të mos harroni romancën. Surprizoni të dashurin tuaj, organizoni diçka të veçantë. Lidhja emocionale mes jush do bëhet gjithnjë e më e fortë.

Peshorja

Shumë çështje në fillim të javës mund të zgjidhen pa pjesëmarrjen tuaj. Dielli te Binjakët jep aftësinë për të kaluar me “pak gjak”. Nëse njerëzit nuk kontaktojnë, horoskopi javor i Peshores këshillon të tregojë diplomaci. Do të ketë gjithashtu një mundësi për të komunikuar, për të krijuar kontakte të dobishme. Ndërkohë, shikoni sesi jeta vendos gjithçka në vendin e vet.

Ndikimi i tendencave pozitive nga mesi i javës do të intensifikohet, gjë për të cilën Peshorja do të jetë vetëm e lumtur. Kur Mërkuri është në Dem, fjalët nuk kanë rëndësi, cilësitë e biznesit janë të vlefshme. Njerëzit me të cilët keni bashkëpunuar më parë mund të shfaqen në fushën tuaj të shikimit. Takimi do të jetë i frytshëm nëse nuk i refuzoni propozimet e tyre, sigurisht pasi të keni peshuar gjithçka. https://inalbania.al/

Fundjava do jetë e ndritshme, edhe nëse vendosni të kaloni kohë vetëm. Nën Hënën në shenjën e Demit rritet ndjeshmëria ndaj bukurisë së botës përreth. Nëse jeni të interesuar për floristikën, horoskopi javor për Peshoren ju siguron: hobi do t’ju “gëlltisë”. Në rast se jeni indiferentë ndaj luleve, pushoni në gjirin e natyrës. Komunikimi me bimët është i mirë për shëndetin tuaj.

Akrepi

Mos merrni vendime të mëdha në ditët e para të javës, thjesht shikoni situatën nga afër. Dielli në shenjën e Binjakëve nuk disponon seriozitet, ju bën të ndiqni drejtimin e emocioneve. Horoskopi javor i Akrepit këshillon të drejtoheni në ndihmën e meditimit dhe aromaterapisë për të arritur një gjendje paqësore. Do të vini re se si do të ndryshojë bota përreth jush.

Akrepët punëtorë në mes të javës do të gjejnë diçka për të vënë në dorë. Mërkuri në shenjën e Demit formon aftësinë për të parë përfitime në gjithçka. Nëse planifikoni të zgjeroni hapësirën tuaj të jetesës ose të ndryshoni vendbanimin, kërkoni një sekser me përvojë. Ekziston rreziku të bëni një gabim të madh dhe të mbeteni pa asgjë. Intuita mund të luajë një rol vendimtar në këtë çështje, ju mund t’i besoni vetes.

Në fund të javës, do të ndërgjegjësoheni për atraktivitetin tuaj. Nën Hënën në shenjën e Demit, shija estetike është e rafinuar. Për t’u dukur sa më mirë në çdo situatë, horoskopi javor për Akrepin rekomandon marrjen e imazhit. Mundohuni të jeni një person interesant dhe i diskutueshëm. Eksploroni modën më të fundit, vizitoni një parukier dhe estetist, një pamje e re është gati.

Shigjetari

Nuk parashikohet ndonjë emocion i veçantë në fillim të javës. Me Diellin në shenjën e Binjakëve, jeta vizatohet në një dritë ylberi. Horoskopi javor i Shigjetarit ju këshillon të dëgjoni aftësinë tuaj krijuese. Nëse besoni në talentin tuaj, përpiquni të fitoni para. Ka një shans të mirë për të bërë një fitim të mirë. Plus, të qenit i pasionuar pas asaj që doni mund t’ju ndihmojë të shmangni stresin.

Në mes të javës, Shigjetari është i mbledhur dhe serioz. Nën ndikimin e Mërkurit në Demi, një person demonstron sjellje altruiste. Do të ndjeni ndriçim shpirtëror, të mbushur me dashuri. Prindërit do të kërkojnë vëmendje të veçantë, do të jenë tolerantë dhe të durueshëm. Gëzimin do ta shtojnë lajmet nga të afërmit e largët, së shpejti do të ketë një takim.

Dëshira për komunikim do të çojë në një aventurë romantike në fundjavë. Hëna në shenjën e Demit jep butësi, dëshirë për dashuri. Harroni dështimet e kaluara, sipas horoskopit javor për Shigjetarin, një ndjenjë e fortë do t’ju kthejë kokën. Mundohuni të dilni në një vend të mbushur me njerëz. Megjithëse shtigjet e fatit janë të padepërtueshme: hidhini një vështrim më të afërt fqinjit tuaj të ri.

Bricjapi

Duke qenë të kujdesshëm në komunikimin tuaj, do ta nisni javën me ritme komode. Me Diellin tek Binjakët, njerëzit janë të vrullshëm në dëshirat e tyre. Nëse nuk doni të grindeni me kolegët deri në fund, horoskopi javor i Bricjapit ju këshillon të zgjidhni tonin e duhur në bisedë. Shmangni shënimet ndërtuese, jini miqësor. Por në jetën tuaj personale, dilni në maksimum.

Për Bricjapët në mesjavë, çështja e rritjes së karrierës do të jetë thelbësore. Mërkuri në Dem jep maturi, gjithë vëmendjen te puna. Falë përqendrimit dhe përkushtimit tuaj, do të jeni në gjendje të përballoni detyra të një niveli të lartë kompleksiteti. Mundohuni të mos debatoni me shefin tuaj, emocionet mund t’ju pengojnë në karrierën tuaj.

Të ecësh nëpër jetë është e lehtë – motoja e fundjavës. Nën Hënën në Dem, prirja për përfitime financiare rritet. Për të mos gabuar kur blini pasuri të paluajtshme, horoskopi javor për Bricjapin rekomandon të mos vononi marrëveshjen. Sigurisht, nuk keni nevojë të veproni me shpejtësi rrufeje, por mund të shihni opsione të përshtatshme, të njiheni me dokumentet. Intuita do të japë këshillat e duhura.

Ujori

Mos u habitni në fillim të javës kur dëshironi të relaksoheni. Me Diellin tek Binjakët, njerëzit janë në humor lozonjar, interesohen për gjërat e fundit. Nëse puna shkakton refuzim, horoskopi javor i Ujorit ju këshillon të bëni rregullime në planet tuaja. Blini një turne të minutës së fundit dhe shkoni në një udhëtim. I dashuri juaj ka të ngjarë të mbështesë idenë tuaj.

Puna e tepërt nuk e kërcënon Ujorin në mesjavë. Nën ndikimin e Mërkurit në shenjën e Demit zhvillohet qëndrueshmëria, energjia dyfishohet. Edhe nëse shpërthimi i energjisë së shpejti ia lë vendin apatisë, do të keni kohë për të bërë shumë. Merrni një hobi, përfundoni punën e filluar më parë. Me qasjen e duhur, ju mund ta ktheni hobin tuaj në një burim të ardhurash shtesë.

Fundjava do të zhvillohet në një valë pozitive. Hëna në shenjën e Demit zbut shpirtrat, i bën njerëzit të butë dhe të kujdesshëm. Nëse jeni të humbur në një debat, me vështirësi në marrjen e argumenteve në favorin tuaj, horoskopi javor për Ujorin është inkurajues, nuk do të ketë probleme. Kolegët, të dashurit, të afërmit do t’ju trajtojnë me shumë vëmendje dhe respekt.

Peshqit

Në fillim të javës mund t’ju lindë një mendim i ndritshëm: ndërroni vendbanimin. Dielli në shenjën e Binjakëve shtyn për aventura, përshtatet me një humor joserioz. Horoskopi javor i Peshqve kujton: jo të gjitha dëshirat kërkohen. Nëse dëshironi diçka të re, rregulloni mobiliet, ndërroni perdet, përpiquni t’ia dilni me pak mund.

Në punë në mesjavë, Peshqit do kenë komunikim intensiv. Kur Merkuri është në Dem, njerëzit dallohen nga modestia dhe morali i lartë. Sido që të zhvillohen beteja, do të keni mundësi të mbani marrëdhënie të mira me kolegët tuaj. Ka mundësi që simpatia për njërin prej tyre të kthehet në një romancë zyre. Është më e lehtë të punosh në një atmosferë mirëkuptimi të ndërsjellë.

Në çështjet e zemrës, fati ju pret në fund të javës. Hëna në shenjën e Demit jep nevojën për dashuri. Nëse hezitoni të prezantoni të dashurin tuaj me familjen, horoskopi javor për Peshqit beson se ka ardhur momenti i lumtur. Të afërmit do të miratojnë zgjedhjen tuaj, komunikimi do të zhvillohet në një mjedis të favorshëm. Mundohuni të organizoni një festë të mrekullueshme./albeu.com