Njihen si ushqime “të këqija”, por konsumi i tyre ju ndihmon të humbni peshë: Ja për cilat bëhet fjalë

Kur mbajmë dietë, përpiqemi të shmangim disa ushqime “të këqija” që ekzistojnë, duke besuar se kështu do të humbim peshë më lehtë. Në fakt, ne mund t’i konsumojmë në mënyrë që të kontribuojnë në një dietë të ekuilibruar. Le të shohim se cilat janë ushqimet që shmangim (gabimisht) kur ushqehemi shëndetshëm:

Vezë

Është shumë ushqyes, ndërkohë që me të drejtë zë kryesimin e ndoshta ushqimit më të diskutueshëm. Hulumtimet e fundit tregojnë se një vezë në ditë është e sigurt dhe ushqyese, dhe konsumimi i saj çdo ditë mund të rrisë humbjen e peshës. Kjo është për shkak të përmbajtjes së shtuar të proteinave në vezë, e cila shkakton një ndjenjë të fortë të ngopjes. Në fakt, një mëngjes me bazë vezësh e vonon urinë më shumë sesa një mëngjes me bazë miell.

Makaronat

Janë shumë të njohura dhe ndoshta ushqimi i preferuar i shumicës së njerëzve! Makaronat cilësohen gjithmonë si “problem” për humbjen e peshës. Por çfarë është e vërtetë në realitet? Karbohidratet (ku bëjnë pjesë makaronat) janë pjesë përbërëse e një diete të ekuilibruar.

Në vend që t’i shmangim ato, ne zgjedhim makaronat me grurë integrale dhe i mbajmë porcionet tona në moderim. Hulumtimet tregojnë se njerëzit që hanë disa porcione ushqimesh të plota në ditë kanë më shumë gjasa të humbin peshë dhe ta mbajnë atë.

Produktet e qumështit

Njerëzit që duan të humbin peshë përpiqen të shkurtojnë kaloritë duke “prerë” bulmetin. Studimet tregojnë se kjo është e gabuar. Trupi “djeg” më shumë yndyrë kur merr mjaftueshëm kalcium, kështu që ngrënia e djathit, kosit dhe qumështit me pak yndyrë mund t’ju ndihmojë në të vërtetë të humbni peshë. Produktet e qumështit, veçanërisht kosi, janë gjithashtu të pasura me proteina, të cilat ndihmojnë në ngopjen.

Çokollatë

Është një snack i preferuar për të gjithë. Konsumi prej 40 gr. çokollatë e zezë çdo ditë dhe për një periudhë prej 2 javësh është vërtetuar se ndihmon në përmirësimin e disponimit të atyre me ankth të rëndë.

Çokollata e zezë është plot me antioksidantë dhe është treguar në studime se ndihmon insulinën të funksionojë më mirë në trupin tonë, ndërsa kontrollon ndjenjën e urisë. Përveç kësaj, ai përmban magnez, i cili ndihmon në menaxhimin e stresit, lodhjes dhe depresionit.

Pop corn (kokoshka)

Konsiderohet një snack i lehtë e i shëndetshëm, veçanërisht kur i bëjmë në shtëpi. Ato përmbajnë fibra dhe krijon një ndjenjë ngopjeje ndërmjet vakteve, ndërsa ndihmon edhe tretjen. Në të njëjtën kohë, është një ushqim i pasur me antioksidantë. Ka më shumë polifenole, një lëndë ushqyese që lufton inflamacionin, sesa perimet, pasi ato janë në një formë më të koncentruar. Gjatë përgatitjes është mirë të mos përdorni gjalpë, shumë kripë dhe sheqer ose karamel.

Salmoni

Është ndoshta peshku më i keqkuptuar, sepse është shumë i yndyrshëm. Ka vlera të mëdha ushqyese dhe veti të dobishme për lëkurën, imunitetin, zemrën dhe trurin. Konkretisht, salmoni është i pasur me niacinë, acid pantotenik, riboflavinë, vitaminë D, vitamina B, selen dhe fosfor.

Nuk ka shumë kalori apo acide yndyrore të ngopura, por kërkon vëmendje nga ata me kolesterol të lartë. Është një nga burimet më të mira të acideve yndyrore Ω3, të cilat janë të vlefshme për organizmin.