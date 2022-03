Njeriu i Putin: Do të fshijmë Varshavën për 30 sekonda, Rusia do të përdorë armë bërthamore

Njeriu i Putinit njofton pushtimin e Polonisë dhe Lituanisë në televizionin shtetëror rus, si dhe sulmin ndaj BE-së me armë bërthamore.

Sergei Mikheyev njoftoi se konflikti në Ukrainë nuk do të përfundojë shpejt dhe do të përhapet së pari në pikat më të afërta gjeografikisht, dhe më pas në pjesën më të madhe të planetit, si i ftuar në emisionin me prezantuesin Vladimir Solovyov, shkruan Republika.rs.

Në emisionin e përmendur, Mikheyev tha me zë të lartë atë që shumë e konsiderojnë, pa mëdyshje, një nga planet luftarake të Kremlinit.

– Ne do t’ju sulmojmë me armë bërthamore nëse organizoni një kontingjent paqeruajtës (në Poloni) me forcat e NATO-s ose vendosni ta transferoni atë në Ukrainë. Do të jetë një luftë bërthamore – tha politologu duke iu drejtuar këto kërcënime BE-së dhe Pentagonit dhe më pas njoftoi pushtimin e Polonisë dhe Lituanisë për shkak të ndihmës së mundshme për Ukrainën, por kërcënoi edhe gjermanët.

– Bravo, polakë, nuk do të mbetet asgjë nga Varshava juaj për 30 sekonda. Gjermanët e guximshëm, estonezë të guximshëm, balltikë të guximshëm duke sugjeruar që Bjellorusia dhe Rusia të bashkohen në të vërtetë përmes këtij korridori që do të kalonte përmes Polonisë dhe Lituanisë.

Nuk është problemi i NATO-s për Rusinë, por demokracia dhe për të parë që ajo nuk ia ka dalë në objektivat e saj për 27 ditët e mëparshme. Ukraina do të jetë përfundimisht pjesë e BE-së dhe Rusia do të mbetet plotësisht e izoluar nga i gjithë komuniteti ekonomik dhe ndërkombëtar, që mund të nënkuptojë fillimin e fundit të Rusisë.

Kjo u pasua nga një deklaratë e ministrit të Jashtëm rus Sergei Lavrov, i cili paralajmëroi se vendimi për të dërguar paqeruajtës të NATO-s në Ukrainë mund të çojë në luftë midis Rusisë dhe Aleancës.

– Kolegët tanë polakë kanë njoftuar tashmë se do të ketë një samit të NATO-s dhe se duhet të marrin një vendim për dërgimin e forcave paqeruajtëse. Shpresoj që ata të kuptojnë se për çfarë bëhet fjalë. Do të pasonte një përplasje e drejtpërdrejtë midis forcave ruse dhe NATO-s, derisa, siç thonë të gjithë gjatë gjithë kohës, në parim, kjo nuk duhet të ndodhë kurrë – tha Lavrov. /albeu.com/