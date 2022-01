“Njëri si pasha, tjetri si sulltan”, Basha: Po vjen ndryshimi kulturor (VIDEO)

Kryedemokrati, Lulzim Basha ka publikuar një video në “Facebook” duke një tjetër mesazh. Basha thekson se PD është parakushti i ndryshimit që do të vijë nga ndryshimi kulturor që lë pas kulti i individit.

Basha po ashtu zotohet se do të ndërtojë një poltië normale, që çliron potencialin e jashtëzakonshëm të vendit tonë dhe garanton një të ardhme më të mirë për të gjithë.

Referuar Ramës, Metës dhe Berishës, Basha për të tre thotë se sipas tij “Njëri sillet si pasha, apo si sulltan, tjetri është në delir, tjetri mendon se e ka me tapi të përjetshme Partinë Demokratike”.

“Partia Demokratike mbetet shpresa e vetme për këtë ndryshim. Nuk bëhet thjeshtë fjalë për ndryshim politik, pra për ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, që padiskutim, me vizionin dhe programin tonë është parakushti për ndryshimin politik, por për një ndryshim kulturor. Raporti i qytetarit me pushtetin, raporti i votuesit me të votuarin, raporti me drejtuesin, me kultin e individit, që menduam se e shkulëm më 20 shkurt 1991, por që vazhdon të gjallojë në politikën shqiptare. Njëri sillet si pasha, apo si sulltan, tjetri është në delir, tjetri mendon se e ka me tapi të përjetshme Partinë Demokratike. Një nga aspektet kryesore të ndryshimit kulturor që po vjen, është ndërtimi i një politike normale, me politikanë normal, që është parakushti i një vendi normal, me ekonomi normale dhe ku njerëzit të jetojnë në normalitet. Normalja është dhurata më e madhe, që ky ndryshim politik dhe kulturor do t’u sjellë shqipëtarëve”, shprehet Basha./albeu.com