“Njeri pa vlera”, Tea flet plot mllef ndaj Luizit: S’kam pikë respekti për atë person

Tea Trifoni duket se i ka “shpallur luftë të ftohtë “ Luizit. Gjatë një diskutimi me Oltën, Tea ka shprehur mospëlqimin e saj të thellë ndaj Luizit.

Ajo është shprehur se nuk ka asnjë respekt për të dhe se ai është një njeri pa vlera.

“Ai është një njeri pa vlera në syrin tim. Unë s’kam pikë respekti për të. Përveç faktit që është qenie njerëzore dhe jam e detyruar ta respektoj për këtë”, i tha Tea Oltës.

Luizi është kthyer në një nga banorët më të pëlqyer për shqiptarët, të cilët janë fanatizuar ndaj reality shoë Big Brother Vip Albania.

Me strategjinë dhe lojën që Luizi po bën brenda ka fituar “zemrat” e publikut, të cilët se fundmi u revoltuan me një padrejtësi që u bë ndaj tij sipas tyre nga produksioni dhe dolën në protest në ambunetet e jashtme të Top Chanel me pankarta dhe dronë me mbishkrimin “Me Luizin”.

/Albeu.com/