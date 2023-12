Njerëzit që u rritën me prindër mbizotërues shpesh shfaqin këto sjellje

Jemi në një epokë ku u kemi dhënë lamtumirën prindërve të largët dhe shkollave me konvikt të lagësht, dhe prindërimi mbizotërues shpesh konsiderohet i nevojshëm. Megjithatë, është kritike të kuptojmë se si kjo mund t’i formësojë individët në atë që bëhen.

Ajo që është edhe më jetike se edukimi juaj është mënyra se si reagoni dhe çoni përpara sjelljet e rrënjosura prej tij. Kjo sugjeron që rritja me prindër mbizotërues ka rëndësi, por vetëm nëse çon në sjellje që përmirësojnë ose dëmtojnë jetën dhe marrëdhëniet tuaja.

Ata shfaqin perfeksionizëm – Nëse jeni rritur me prindër mbizotërues, është thelbësore të pranoni se mund të jeni një perfeksionist. Jeni duke vepruar mbi një dëshirë të rrënjosur për të përmbushur pritshmëri të larta, shpesh jorealiste dhe mund ta gjeni veten duke shfaqur pak më shumë perfeksionizëm që dëshironi ta pranoni… Ju mund të jeni rritur me prindër që ndonjëherë ju thanë se jeni gjeni, por ishin të ashpër dhe të qortonin shumë nëse keni bërë ndonjëherë një hap të gabuar…

Dhe ndërsa përpjekja për më të mirën mund t’ju bëjë mirë, është jetike të hiqni dorë nga iluzioni i kontrollit që vjen me perfeksionizmin – besimi se nëse bëni gjithçka në mënyrë perfekte, do të shmangni kritikat ose mosmiratimet. Veprimet tuaja kanë rëndësi, por ato janë më të fuqishme kur ndodhin pa shqyrtimin e vazhdueshëm të perfeksionizmit.

Perfektja nuk ekziston, dhe nëse mund të ndaloni së mbështeturi në frikën tuaj nga dështimi dhe të filloni të pranoni se gabimet janë pjesë e rritjes, vetvetja juaj autentike do të bëhet e dukshme në atë që ndodh në jetën tuaj.

Shpesh luftojnë me vetëpranimin – Këshillat se si të ndërtoni vetëvlerësim shpesh sugjerojnë “pohime pozitive” ose “praktika të dashurisë për veten”. Ndërsa këto janë të njohura në kulturën e sotme të vetë-përmirësimit, ato mund të mos adresojnë plotësisht rrënjën e problemit. Në fakt, vetë-pranimi i vërtetë rrjedh nga bërja një vëzhgues i modeleve tuaja të mendimit. Ajo del nga vërejtja dhe të kuptuarit e mendimeve tuaja. Dhe kur vazhdimisht përpiqeni për vetë-përmirësim dhe perfeksionizmin e përmendur më lart, ju i jepni shumë fuqi pasigurive dhe të metave tuaja të perceptuara.

Kanë frikë nga dështimi – Ndoshta, ju jepet një mundësi për të provuar diçka të re, diçka që ju intrigon. Por mendimi për të mos qenë i mirë në të, për të dështuar, të ndalon të vdekur në gjurmët e tua. Nëse jeni rritur nga prindër mbizotërues, është thelbësore të kuptoni se mund të keni një frikë të natyrshme nga dështimi. Ju jeni duke funksionuar nga një frikë e rrënjosur për të zhgënjyer të tjerët ose për të mos përmbushur pritshmëritë, dhe kjo ju pengon të shkoni më tej nga sa keni menduar…

Është e nevojshme të lironi iluzionin e kontrollit që vjen me frikën e dështimit – besimi se nëse shmangni gabimet, do të shmangni kritikat ose zhgënjimin. E vërteta fatkeqe është se ju në fakt nuk do t’i shpëtoni frikës së mundshme të dështimit. Pra, nëse mund të ndaloni së frikësuari dhe në vend të kësaj të përqafoni të tashmen dhe të gjitha mësimet që ajo ju mëson, guximi juaj i vërtetë do të lulëzojë.

Mund të luftojnë me vendosjen e kufijve – Ndikimi i prindërve mbizotërues përcakton gjithashtu se si vendosim kufij në marrëdhëniet tona, pasi ata që rriten nga prindërit kontrollues shpesh luftojnë me vendosjen e kufijve. Ata konsumohen nga dëshira për të kënaqur të tjerët (apo për t’i pëlqyer njerëzit), dhe shmangia e konfliktit pasi ata do të preferonin shumë të vuajnë dhe nga ana tjetër të ruanin paqen. Por kur dikush është kaq i përqendruar në kënaqësinë e të tjerëve, ata mund të anashkalojnë nevojat dhe dëshirat e tyre. Ata mund të humbasin kontaktin me hapësirën e tyre personale. Ata bëhen tepër akomodues dhe ndoshta përfundojnë duke u ndjerë të shfrytëzuar ose të përdorur.

Në vend të kësaj, për shkak se ata nuk përqendrohen vetëm në qëllimet e tyre, ata janë më të aftë të reflektojnë mbi veprimet e tyre dhe të ndryshojnë mënyrën se si sillen. Ata po mësojnë të pohojnë nevojat e tyre dhe të vendosin kufij të shëndetshëm.

Mënyra se si vendosni kufij është ajo që ka rëndësi, jo vetëm qëllimet që drejtojnë sjelljen tuaj.

Priren të mendojnë shumë për situatat – Duke u rritur me prindër mbizotërues, shpesh e mendoja veten. Shqyrtimi i vazhdueshëm gjatë viteve të mia të formimit më bëri të brendësoja një zakon për të menduar shumë për çdo situatë. Ndihesha sikur isha gjithmonë nën një mikroskop, gjithmonë kisha nevojë të merrja vendimin “e duhur”. Ky model nuk ndryshoi brenda natës. M’u deshën vite për të kuptuar se ky ishte një nënprodukt i edukimit tim, jo një defekt në karakter. Sepse ne nuk mund të kontrollojmë çdo rezultat. Ne mund të kalojmë orë të tëra duke analizuar çdo vendim, por jeta funksionon në mënyra misterioze. Sa më shumë të përpiqeni dhe ta detyroni atë në një mënyrë, aq më shumë ju befason duke ju tërhequr në një tjetër.

Dhe ikja nga të menduarit e tepërt – sado e vështirë të kapërcehet – është një hap i parë i madh drejt çlirimit të një sasie të madhe hapësire në mendjen tuaj. Kjo hapësirë mund të përdoret për gjëra të tjera. Për mirësinë, për mësimin, për paqen, për spontanitetin. Ky proces, edhe pse jo i lehtë, përfshin të mësoni t’i besoni më shumë instinkteve tuaja dhe të kuptoni se është mirë të mos i keni të gjitha përgjigjet gjatë gjithë kohës.

Luftojnë shpesh me vendimmarrjen – Njerëzit e rritur nga prindër mbizotërues shpesh e kanë të vështirë të marrin vendime. Ata shpesh nuk u lejuan autonominë për të bërë zgjedhjet e tyre duke u rritur, duke çuar në mungesë besimi në aftësitë e tyre vendimmarrëse si të rritur. Këtu është thelbi i çështjes: Ky vëzhgim na shtyn të shqyrtojmë dinamikën e kontrollit prindëror dhe efektet e tij në aftësinë e një fëmije për të zhvilluar aftësi vendimmarrëse të sigurta në vetvete. Për ata që ndjehen të mbërthyer në pavendosmëri, të kuptuarit e këtij korrelacioni mund të sigurojë një ndjenjë qartësie. Është një kuptim se lufta e tyre nuk është një dështim personal, por një përgjigje ndaj edukimit të tyre.

Pranimi i kësaj beteje me vendimmarrjen si një përgjigje ndaj prindërimit mbizotërues mund të nxisë dhembshurinë për veten dhe mund të hapë rrugën për përmirësim dhe rritje. Na kujton se sjelljet tona shpesh formohen nga e kaluara jonë, por ato nuk duhet të diktojnë të ardhmen tonë.

Shpesh janë shumë të suksesshëm – Shumë individë të rritur nga prindër mbizotërues priren të shkëlqejnë në fushat e tyre të zgjedhura. Presioni i vazhdueshëm dhe pritshmëritë e larta që ata përjetuan duke u rritur mund të përkthehen në një përpjekje të pamëshirshme për sukses në moshën madhore. Kjo mund të duket e habitshme. Në fund të fundit, ne kemi diskutuar sfidat që lidhen me prindërimin mbizotërues. Megjithatë, është e rëndësishme të kuptohet se jo të gjitha rezultatet janë negative. Në fakt, vetë tiparet që mund të jenë problematike – perfeksionizmi, frika nga dështimi, mendimi i tepërt – gjithashtu mund t’i shtyjnë individët në lartësi të mëdha në karrierën dhe ndjekjet e tyre. Ata përpiqen të bëjnë më të mirën sepse kjo është ajo që pritej prej tyre dhe kjo mund të çojë në arritje të konsiderueshme.

Megjithatë, ky sukses shpesh vjen me një kosto. Është thelbësore që këta individë të mësojnë të balancojnë dëshirën e tyre për arritje me kujdesin për veten dhe mirëqenien emocionale, për të lulëzuar vërtet në vend që thjesht të kenë sukses. Udhëtimi nuk ka të bëjë vetëm me arritjen e destinacionit, por edhe për të shijuar udhëtimin gjatë rrugës.

Përfundime

Mjedisi në të cilin jemi rritur dhe dinamika e shtëpisë sonë të fëmijërisë, luajnë një rol kryesor në formimin e asaj që bëhemi. Për ata që janë rritur me prindër mbizotërues, të kuptuarit e këtyre dhjetë sjelljeve ofron një lente përmes së cilës ata mund të shohin veprimet dhe përgjigjet e tyre. Nuk ka të bëjë me fajësimin apo drejtimin e gishtave, por për të pranuar se si e kaluara juaj ka formësuar të tashmen tuaj.

Është e rëndësishme të mbani mend se këto sjellje, megjithëse potencialisht sfiduese, janë gjithashtu një testament për elasticitetin. Ato përfaqësojnë aftësinë tuaj për t’u përshtatur dhe për të mbijetuar në kushte të vështira. Pavarësisht nëse po punon drejt pranimit të vetvetes, të mësuarit për të vendosur kufij, ose duke balancuar një përpjekje për sukses me kujdesin për veten, përvojat themelore nga e kaluara juaj mund të udhëheqin udhëtimin tuaj drejt shërimit dhe rritjes.