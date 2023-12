Njerëzit e vetmuar në jetë shfaqin pa e kuptuar këto sjellje

Të gjithë kanë përjetuar vetminë në një moment. Edhe njerëzit më socialë prej nesh mund të ndiejnë një ndjenjë të thellë vetmie ndonjëherë. Në këtë artikull, do të flasim për ata njerëz që i mbajnë emocionet e tyre për vete.

Janë flutura sociale, por vetëm kur janë në një turmë

Të qenit pranë njerëzve të tjerë nuk do ta pengojë askënd të ndihet i vetmuar. Edhe pse, si shoqëri, ne e kemi lënë veten të mashtrojmë të mendojmë se fluturat sociale apo njerëzit llafazan nuk janë të vetmuar. Është e lehtë të besosh se dikush që flet me të tjerët në një festë ose tërheq një turmë drejt vetes, ka një jetë shoqërore të përmbushur. Megjithatë, kjo nuk është gjithmonë rasti. Vetmia nuk mund të matet me nivelin e aftësive shoqërore të dikujt. Kur bëhet fjalë për ndjenjën e lidhjes me njerëzit e tjerë, sasia nuk është asgjë në krahasim me cilësinë.

Njerëzit që janë të vetmuar në jetë zakonisht janë vërtet të mirë për të qenë flutura sociale, por ata luftojnë për të krijuar lidhje më të thella një-në-një me të tjerët. Pra, edhe nëse bisedat e vogla ose të bësh shaka ju vijnë lehtësisht, do të ndiheni të izoluar nga njerëzit përreth jush nëse nuk mund të zhvilloni një bisedë të sinqertë dhe personale me dikë. Është e vështirë të krijosh lidhje të vërteta njerëzore kur as nuk e lë veten të shihet. Ndoshta është koha për t’u hapur ndaj të tjerëve?

Janë të turpshëm

Nuk është për t’u habitur që njerëzit që janë të turpshëm ka të ngjarë të ndihen të vetmuar. Lidhja me të tjerët mund të duket si një detyrë e pamundur kur gjithçka që bëni është të shmangni bashkëveprimin me të tjerët. Të qenit i izoluar ndihet pothuajse i pashmangshëm kur nuk dini si të lidheni me njerëzit përreth jush. Ata mund të luftojnë për të bërë hapin e parë, dhe për këtë arsye, ata gjithmonë lihen me ndjenjën sikur askush nuk është i interesuar për to. Ajo krijon një ndjenjë të një vetmie të thellë, pothuajse të dhimbshme që është e ndërlidhur me një ndjenjë të pamjaftueshmërisë. Nëse ndiheni kështu, dëgjoni këtë – jeni të rrethuar nga njerëz të tjerë që mund të luftojnë për të bërë hapin e parë po aq sa ju!

Mos e merrni gjithçka personalisht dhe mësoni të dilni nga zona juaj e rehatisë herë pas here. Mundohuni të flisni me njerëzit përreth jush dhe do të habiteni se sa prej tyre do të jenë mirënjohës që keni bërë hapin e parë!

Janë trupa shtëpie…por të rreme

Njerëzit që përjetojnë vetminë nuk janë domosdoshmërisht të vetmuar sepse njerëzit nuk duan të flasin me ta. Ata me siguri marrin disa ftesa për festa apo edhe takime, por ka diçka që i bën të refuzojnë. Ekziston vetëm një lloj i caktuar frike ose urrejtjeje për veten që i mban të mbyllur në dhomën e tyre. Ata mendojnë se janë vetëm sepse është zgjedhja e tyre dhe jo sepse kanë frikë të lidhen me të tjerët. Më shpesh sesa jo, ekziston një konflikt i brendshëm. Nga njëra anë, këta njerëz do të donin të ishin me të tjerët; nga ana tjetër – ata janë të frikësuar për vdekje të hapen dhe të shkojnë thellë. Këtu ata fillojnë të ndiejnë peshën e të ndjerit vetëm.

Mund të bëhet shumë e vështirë të dalësh nga kjo guaskë, por është e nevojshme nëse dëshiron të ndihesh më mirë me veten dhe të shmangësh këtë dialog të brendshëm të panevojshëm – a duhet të shkoj apo jo?

Janë gjithmonë online

Sado i përshtatshëm për t’u përdorur, media sociale nuk barazohet gjithmonë me lidhjen sociale. Në fakt, nëse e gjeni veten vazhdimisht në telefonin ose kompjuterin tuaj, mund të kuptoni se po humbisni marrëdhëniet tuaja me njerëzit përreth jush. Ndonjëherë, interneti përdoret për të provuar dhe përballuar vetminë. Njerëzit e vetmuar do ta përdorin atë për t’u përpjekur të lidhen me të tjerët në mënyra që kanë vështirësi t’i bëjnë në jetën reale. Për shembull, ata do të ishin aktivë në forume ose komunitete në internet dhe kjo do t’u japë atyre një ndjenjë përmbushjeje dhe përkatësie. Kur e kushtojnë gjithë vëmendjen e tyre në hapësirën kibernetike, ata fillojnë të neglizhojnë miqtë dhe familjen e tyre. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur kujtojmë se sa të varura mund të jenë lojërat dhe mediat sociale. Është e mundur të lidheni me njerëz në internet. Megjithatë, nuk është njësoj si ndërveprimet në jetën reale. Nëse e gjeni veten shumë shpesh në internet dhe është burimi juaj kryesor i ndërveprimeve sociale, mund të përkeqësojë ndjenjën tuaj të vetmisë. Mund të jetë një ide e mirë të filloni të vizitoni një qendër sociale lokale ose të regjistroheni në një klasë arti për të bërë miq në jetën reale.

Nuk janë të lidhur me veten e tyre

Citimi “Nuk mund t’i duash të tjerët pa dashur veten” ka shumë të vërteta për të. Të qenit i shkëputur nga vetja ju jep një themel të lëkundur për marrëdhënien tuaj me të tjerët. Kjo ngatërron të kuptuarit tuaj se si ndikoni tek njerëzit e tjerë. Kur vetë-perceptimi juaj është i paqartë, këndvështrimi juaj për të tjerët gjithashtu mund të bëhet i paqartë. Mund të ndikojë në të kuptuarit tuaj të ndjenjave dhe motivimeve të njerëzve të tjerë. Ironikisht, gjëra të tilla si urrejtja ndaj vetvetes mund t’ju bëjnë të përqendroheni te vetja, të keni frikë nga shoqërimi ose të dyja. Pra, nëse ndiheni sikur ju mungon lidhja me veten, provoni disa kurse ose dëgjoni disa klasa master që mësojnë se si të lidheni më mirë me thelbin dhe vlerat tuaja personale. Do të vini re një ndryshim të madh në mënyrën se si do t’ju bëjë të ndiheni edhe për njerëzit e tjerë.

Janë gjithmonë duke nxituar diku

Njerëzit që janë të vetmuar në jetë shpesh do të largoheshin nga hangouts ose takimet për shkak të orarit të tyre të ngjeshur. Janë ata që do të dukeshin sikur ia kishin shitur shpirtin punës së tyre. Ata janë gjithmonë duke iu përgjigjur telefonatave, duke kryer detyra ose duke shkuar në një ngjarje tjetër pune. Megjithatë, më shpesh sesa jo, ata do ta përdorin punën e tyre si një shpërqendrim nga vetmia. Herë të tjera, ata do ta varrosnin veten në punën e tyre si një mënyrë për të shmangur krijimin e marrëdhënieve të thella me të tjerët. Kjo ndjenjë e vetmisë mund të vijë nga diçka si vështirësia në shoqërim ose frika nga intimiteti. Nëse kjo tingëllon si ju, thjesht mendoni se sa përmbushëse mund të jetë të kesh diçka tjetër që të sjell po aq gëzim sa puna jote. Dhe lidhjet kuptimplota mund ta bëjnë këtë.

Janë shqetësues

Është e lehtë të shihet se si ankthi mund të ushqehet në vetmi. Ankthi na bën të supozojmë gjëra negative për marrëdhëniet tona që mund të mos jenë as të vërteta. Kjo lloj frike mund të na bëjë të distancohemi nga njerëzit apo edhe nga njerëzit fantazmë, sepse mendojmë se ata kanë filluar të krijojnë një imazh negativ për ne. Njerëzit natyrshëm shmangin gjërat nga të cilat kanë frikë. Të kesh frikë nga shoqërimi ose të kesh frikë nga refuzimi mund të jetë e vështirë për t’u përballuar, sepse na mban nga lidhja njerëzore që na nevojitet. Ky lloj ankthi mund të jetë gjithashtu i dëmshëm për vetëvlerësimin tonë. Nëse jeni një i vetmuar që është gjithashtu i shqetësuar dhe i pasigurt për shumë gjëra – është një cikël nga i cili duhet të gjeni një rrugëdalje.

U kushtojnë shumë vëmendje kafshëve shtëpiake ose sendeve të tyre

Nuk ka asgjë të keqe të doni kafshët tuaja shtëpiake ose koleksionin tuaj të tapave të shisheve. Megjithatë, kur i përdorni këto gjëra për të kompensuar mungesën tuaj të lidhjes njerëzore, ajo mund të arrijë nivele jo të shëndetshme. Është e lehtë të lidhesh tepër me këto gjëra kur lidhja nuk vjen nga marrëdhëniet me të tjerët. Gjërat e lezetshme, të bukura, me shkëlqim duken si një zëvendësues shumë i mirë për qeniet njerëzore të shëmtuara, mizore. Njerëzit që janë të vetmuar në jetë shpesh do t’i kushtonin shumë vlerë pasurive materiale ose kafshëve shtëpiake sesa njerëzve të tjerë. Ata mund të arrijnë një pikë ku ata kujdesen për këto kafshë ose objekte më shumë sesa për veten e tyre. Kjo do të ishte një shenjë alarmante se diçka nuk është në rregull dhe se është koha për të rivlerësuar vlerat e tyre të jetës. Të kesh një kafshë shtëpiake ose sende të dashura është e këndshme, por ato mund të shkojnë aq larg në lehtësimin e vetmisë suaj.

Dëgjojnë më shumë sesa flasin

Mund të jetë e vështirë të besohet se dëgjuesit e mirë priren të jenë të vetmuar. Në fund të fundit, njerëzit priren të dynden tek dikush që është i gatshëm t’i dëgjojë dhe të ndjejë empati me ta.

Megjithatë, studimet zbulojnë se njerëzit e vetmuar priren të jenë dëgjues të mirë. Të gjithë të tjerët shkojnë tek ata për të rrahur për vetminë e tyre. Kjo ndodh sepse njerëzit e vetmuar kanë ndjeshmëri të shtuar. Ata e kthejnë në kokë thënien “lëndojnë njerëzit lëndojnë njerëzit” duke përdorur trishtimin e tyre si një mënyrë për të empatizuar më mirë me të tjerët. Ata mund të kenë vështirësi të shprehin mendimet dhe ndjenjat e tyre, prandaj preferojnë të dëgjojnë të tjerët. Paaftësia e tyre për të kompletuar lidhjen njerëzore duke ndarë një pjesë të vetes ushqehet me vetminë që ata ndjejnë.

Priren të jenë të nënshtruar

Është e vështirë të shohësh lidhjen midis vendosmërisë dhe të qenit më pak të vetmuar, por ata janë më të lidhur nga sa mendoni. Vetëbesimi ju lejon të shprehni ndjenjat tuaja, të vendosni kufijtë dhe të shprehni nevojat dhe dëshirat tuaja. Gjithashtu ju ndihmon të jeni më të sinqertë me njerëzit, duke ju ndihmuar të krijoni lidhje të vërteta me të tjerët. Kjo është arsyeja pse njerëzit e nënshtruar priren të jenë më të vetmuar. Kur luftoni me vendosmërinë, paaftësia juaj për të komunikuar të vërtetën ose nevojat tuaja e bën të vështirë krijimin e marrëdhënieve të mira me të tjerët.

Marrëdhëniet kanë të bëjnë me dhënien dhe marrjen. Ju nuk mund të keni një marrëdhënie të shëndetshme nëse nuk dini si të “marrëni” ndonjëherë.

Ndihen si një dele e zezë

Gjithmonë do të jetë personi që etiketohet si “i çuditshëm”. Ka edhe njerëz që ndihen “të çuditshëm” edhe kur askush nuk e thotë në mënyrë eksplicite. Ndjenja se jeni jashtë vendit ose se nuk i përkisni mund t’ju bëjë të ndiheni të largët nga njerëzit përreth jush. Dhe kështu ndihen zakonisht njerëzit të vetmuar. Ata supozojnë gabimisht se të tjerët nuk kanë kaluar nëpër përvoja ose probleme me të cilat mund të lidhen. Ata pothuajse ndihen “shumë unikë” për t’u përzier me të tjerët. Sigurisht, nuk është kështu. Shumica prej nesh janë më të ngjashëm nga sa mendojmë. Megjithatë, vetmia mund të lulëzojë nga kjo ndjenjë e të mos qenit si të tjerët, dhe sa më shumë ta kultivoni këtë ndryshim, aq më shumë do të ndiheni të vetmuar. Do të ndiheni të keqkuptuar dhe sikur njerëzit nuk po lidhen plotësisht me ju, ose më keq, nuk munden. Ky hendek mund të zgjerohet më tej kur ju dekurajoheni nga përpjekjet për t’u lidhur me njerëzit edhe kur ata nuk ju kuptojnë plotësisht ose nuk mund t’ju kuptojnë plotësisht.