“Njerëzit do të vdesin nga i ftohti”, temperaturat -5 gradë në qytetin afër epiqendrës së tërmetit

Moti i acartë ka vështirësuar përpjekjet e shpëtimit në Turqi dhe Siri, me kreun e Save the Children duke paralajmëruar se ” i ftohti do të vrasë njerëzit”.

Zonat e goditura nga tërmeti do të jenë kryesisht të thata për pjesën tjetër të kësaj jave, pasi stuhia Barbara solli erëra të forta, shi të dendur dhe borë në Turqi dhe pjesë të Lindjes së Mesme.

Temperaturat e ditës do të jenë disa gradë nën mesataren, ndërsa gjatë natës do të jetë shumë i ftohtë, sidomos në fund të javës.

Gaziantep, pranë epiqendrës së tërmetit në Turqi, mund të arrijë në -5C, me më shumë zona rurale, veçanërisht në lartësi, duke rënë edhe më poshtë.