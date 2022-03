Njëqind e nëntë fëmijë të vrarë që nga pushtimi rus, në Lviv vendosen 109 karroca bosh (FOTO LAJM)

Njëqind e nëntë karroca bosh u vendosën në sheshin kryesor në Lviv në kujtim të 109 fëmijëve ukrainas të vrarë që nga fillimi i pushtimit rus.

Kryetari i bashkisë së Lviv, Andriy Sadovyi, tha:

“Ne u bëjmë thirrje të gjithë të rriturve në mbarë botën të qëndrojnë si një mburojë e vetme për të mbrojtur fëmijët ukrainas dhe për t’u dhënë atyre të ardhmen.

Nxitni qeveritë e vendeve të tjera të mbyllin qiellin mbi Ukrainë .”

109 kids. 109 kids have been killed by Russians since the day one of full-scale Russian invasion of Ukraine.

Empty prams on Rynok Square today symbolize the lives of little angels. They are now defending Ukraine’sky instead of decisive actions of the world. pic.twitter.com/x4sIs8fAbh

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 18, 2022