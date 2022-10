Një truk i thjeshtë për të hequr qafe grumbullin e kabllove të ngatërruar

Gjithçka që ju nevojitet për të zgjidhur këtë problem është shirit ngjitës i dyanshëm. Do t’ju duhet ta blini, pasi nuk është diçka që e gjejmë shpesh nëpër shtëpi.

Ngjisni shiritin ngjitës në njërën anë në fund të kordonit zgjatues, më pas ngjiteni skajin tjetër në pjesën e pasme të një komodeje ose ndonjë gjë tjetër që do ta fshehë lehtësisht nga pamja dhe do ta lërë atë lehtësisht të aksesueshme sepse, mirë, do t’ju duhet ende për të ndezur dhe fikur gjërat.

Nëse ende nuk e kuptoni se si funksionon, mund të shikoni shembullin e videos: