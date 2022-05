“Një tradhtar futi rusët brenda fabrikës së çelikut”, politikania ukrainase: Vetëm mrekullia mund t’i shpëtojë civilët

Sipas një politikane ukrainase, pushtimi i Mariupolit nga forcat ruse do të ishte shkatërrues. Duke folur në një program në BBC, kryetarja e Komisionit Parlamentar për Integrimin e Ukrainës në BE, Ivanna Klympush-Tsintsadze, tha se sulmi i Rusisë ndaj fabrikës së çelikut Azovstal nga toka e ajri, do të ishte padyshim shkatërrues dhe i dhimbshëm.

“Do të ishte shkatërruese dhe e dhimbshme për ne. Por jemi të vendosur të marrim kontrollin e të gjithave territoreve tona”, tha Tsintsadze.