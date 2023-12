Një nga parashikimet e Baba Vangës për vitin 2023 është realizuar!

Teksa i afrohemi fundit të vitit 2023, interesi i botës po mblidhet rreth profecive ogurzeza të Baba Vangës, njëra prej të cilave është realizuar.

Vangelia Pandeva Gushterova, e njohur më mirë si Baba Vanga, ishte një grua bullgare e lindur në vitin 1911, e njohur për aftësinë e saj të supozuar për të parashikuar të ardhmen.

Edhe pse ajo humbi shikimin në fëmijëri, ndjekësit e saj besojnë se ajo fitoi fuqinë e çuditshme për të parashikuar ngjarjet kryesore botërore.

Profecitë e Baba Vangës kanë qenë një burim intrigash, duke tërhequr vëmendjen e publikut dhe të udhëheqësve, me figura të tilla si Cari bullgar Boris III dhe udhëheqësi sovjetik Leonid Brezhnev që

Nëse jeni ende në mëdyshje nëse duhet t’i besoni disa nga profecitë e Baba Vangës, tani mund t’u kushtoni më shumë vëmendje atyre, pasi një nga parashikimet e saj për vitin 2023 sapo është realizuar.

Baba Vanga paralajmëroi shumë vite më parë se më 1 dhjetor 2023, një i ashtuquajtur “cunami diellor” do të bënte kërdi në mbarë botën dhe do ta detyronte shoqërinë të kthehej në Mesjetë, pasi do të shkatërronte fushën magnetike të Tokës.

Ajo që ai përshkroi i referohet fenomeneve të ndryshme në sipërfaqen e Diellit, duke përfshirë shpërthimet diellore dhe shpërthimet masive.

Ai e parashikoi dhe ndodhi. Parashikuesit paralajmëruan për një stuhi diellore që mund të shkaktojë probleme me shërbimet e internetit, radios dhe GPS.

” Stuhia diellore mund të ndikojë në fushën magnetike të Tokës dhe ka të ngjarë të shkaktojë probleme komunikimi, si dhe të shkaktojë një aurorë të fortë ,” tha fizikanti i motit hapësinor Tamitha Skov./albeu.com