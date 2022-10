“Një llambë e fikur sot, më shumë drita mot”, si të kursejmë energji elektrike

Emisioni investigativ, humor dhe satirë “Piranjat” në Abc të moderuar nga Florjan Binaj dhe Arilena Ara ka startuar këtë të diel sezonin e dytë.

Nuk kishte si të mos trajtohej këtë të diel ajo që na shqetëson të gjithëve kriza energjetike, ku qeveria fton shqiptarët të kursejnë dhe të luftojnë dhëmbë për dhëmbë me këtë armik.

Nëse deri sot as këshillat e kryeministrit, apo ato të ministres nuk ju kanë pëlqyer dhe nuk kanë rezultuar efikase, të jeni të bindur se pasi keni parë këtë video-film të “Piranjave” jo vetëm që do kurseni më shumë, por do të flini të qetë dhe me ndërgjegje të pastër.