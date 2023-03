Një i vdekur pas sulmit ndaj Top Channel, si është gjendja e banorëve të BBV

Autorët e të sulmit me armë ndaj zyrave të Top Channel kanëlënë të vdekur rojen e godinës, 60-vjeçarin Pal Kola, i cili ishte duke u ngrohur në momentin e breshërisë. 60-vjeçari nuk ka mundur t’u shpëtojë plagëve, të cilat kanë qenë fatale.

Policia po heton disa pista në lidhje me sulmin, ku e para lidhet me ndonjë raportim të mundshëm për raportimet e televizionit, e dyta për ndonjë konflikt të rojes dhe pista e tretë lidhet me vetë lojën e Big Brother VIP.