Një furgon me emigrantë përplaset në Republikën Çeke, plagosen 21 persona

Njëzet e një persona u plagosën të shtunën pasi “një furgon me emigrantë sirianë” duke ikur nga një patrullë policie në një vendkalim kufitar u rrëzua pranë Breclav, Republika Çeke juglindore.

Gjashtë persona kanë pësuar lëndime të rënda, ndërsa 15 janë lënduar lehtë, thuhet në njoftim, duke shtuar se të gjithë të plagosurit janë dërguar në spital.

Ngjarja ka ndodhur në mëngjes kur furgoni, në të cilin thuhet se transportonte 29 emigrantë, nuk u ndal për kontroll në pikën kufitare me Sllovakinë. Ai ka vazhduar me shpejtësi të madhe dhe ka humbur kontrollin në një udhëkryq, duke u përplasur me dy makina të parkuara, një tabelë rrugore dhe një shtëpi, thuhet në raport.

Shoferi i furgonit u ndalua.

Republika Çeke rifilloi inspektimet në kufirin e saj me Sllovakinë për të paktën 10 ditë nga 29 shtatori deri më 8 tetor, në një përpjekje për të goditur emigracionin ilegal dhe grupet e organizuara të kontrabandës.

Sipas Ministrisë së Brendshme çeke, migrimi i paligjshëm është rritur çdo vit dhe që nga fillimi i këtij viti, policia ka ndaluar rreth 11,000 kalimtarë të paligjshëm të kufirit.