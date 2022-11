Një ditë pas protestës së opozitës, Berisha reagon në Tik Tok: Treni ynë nuk ndalet më (VIDEO)

Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar pas protestës së djeshme të opozitës para kryeministrisë.

Me anë të një postimi në TikTok, Berisha ka falenderuar të gjithë mbështetësit e tij, ndërkohë që ka theksuar se me pjesëmarrjen e tyre e kanë bërë këtë protestë të jashtëzakonshme. Po ashtu Berisha ka shtuar se së bashku ata janë njerëz të rekordeve dhe se treni që është nisur nuk ka për tu ndalur më.

“Mirëdita miqtë e mi të TikTok. Një përshëndetje të përzemërt dhe mirënjohje të pakufijshme, për të gjithë ju, për të gjithë qytetarët që mbushën, zbukuruan aq madhërishëm Bulevardin dje me pjesëmarrjen tuaj në protestën më të jashtëzakonshme që Tirana ka njohur! Por, në këtë mesazh dua gjithashtu një falenderim dhe mirënjohje të përzemërt për të gjithë ju miqtë e TikTok që në 30 ditë e shndërruat në një histori suksesi komunikimin tonë me 1.3M shikime dhe dhjetra e mijëra ndjekës. Sëbashku ne jemi njerëz të rekordeve të mira. Treni ynë nuk ndalet më. Ai do kalojë nga një stacion fitoreje në një stacion tjetër, deri në destinacionin final. Shpëtimin e Shqipërisë, për ju, të ardhmen tuaj dhe për të gjithë shqiptarët! Zoti ju bekoftë! Faleminderit shumë!”, tha Berisha.