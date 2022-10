Një ditë pas diskutimit për vizat, ministrat e BE-së flasin për numrat në rritje të migrantëve nga Ballkani

Një ditë pas diskutimit për liberalizimin e vizave për Kosovën, ministrat e Bashkimit Europian do të shkëmbejnë mendime mbi gjendjen e përgjithshme të zonës Schengen me fokus të veçantë në menaxhimin e kufijve të jashtëm dhe do të vendosin veprimet në këtë fushë.

Po ashtu, ministrat do të diskutojnë zhvillimet e fundit mbi migrimin në Ballkanit Perëndimor, i cili ka shënuar një rritje të madhe të numrit të emigrantëve këtë vit.

Ky shkëmbim do të bëhet në bazë të një barometri të Komisionit dhe një analize të rrezikut nga Frontex.

Këshilli do të ftohet të miratojë konkluzionet mbi ciklin e politikave strategjike shumëvjeçare për menaxhimin e integruar evropian të kufijve (EIBM).

Duke marrë parasysh udhëzimet politike nga Këshilli të përfshira në konkluzionet, Komisioni do të publikojë të dhënat e EIBM-së deri në fund të vitit 2022 dhe mbi këtë bazë do t’i mundësojë Frontex-it të përgatisë një strategji teknike dhe operacionale për EIBM-në dhe shtetet anëtare të EIBM-së së tyre kombëtare./express