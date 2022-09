“Një ditë e trishtë për Italinë”, lideri i opozitës: Nuk do të kandidoj më

“Një ditë e trishtë për Italinë”, kështu e ka cilësuar ditën e fitores së Giorgia Meloni, kreu i Partisë Demokratike (PD) të qendrës së majtë Enrico Letta.

Ai thotë se PD është tashmë partia kryesore opozitare e vendit dhe do të “luftojë me të gjitha forcat e saj” dhe me “vendosje të madhe”.

“Ne nuk do të lejojmë që Italia të largohet nga zemra e Evropës. Nuk do të lejojmë që Italia të shkëputet nga vlerat europiane dhe para së gjithash nga vlerat e veta kushtetuese. Bëmë më të mirën, por nuk mjaftoi”, tha ai.

Letta ka dhënë mësim në universitetin Sciences Po në Paris, por u thirr përsëri në mars 2021 në Itali për të drejtuar PD.

Ai tani thotë se është një “keqardhje e madhe personale” që PD nuk arriti të mposht aleancën e Melonit, gjë që ka bërë që Italia të zgjedhë qeverinë më të djathtë që nga Lufta e Dytë Botërore.

Dhe ai gjithashtu njofton se nuk do të konkurrojë për udhëheqjen e partisë kur të vijë më pas./albeu.com