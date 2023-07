Nisur nga tragjedia në Kavajë, si t’i shpëtojmë jetën dikujt që rrezikon të mbytet në ujë

Tragjedia në plazhin Vilë Bashtovë në Kavajë, ku u mbytën babai me dy djemtë e mitur ka tronditur mbarë opinionin publik në vendin tonë.

Babai hyri në det për të shpëtuar një nga dy fëmijët e tij që po rrezikonte të mbytej, për fat të keq u mbytën të tre.

Ajo që mbetet shqetësuese është se dhe në këtë rast tragjedia mund të ishte shmangur nëse do të funksiononte roja bregdetare, por si gjithmonë atëherë kur duhen dhe aty ku duhet të jenë roja bregdetare mungon thuajse gjithmonë.

Policia njoftoi sot se vuri në pranga administratorin e pjesës së plazhit të Vilë-Bashtovës, ku humbën jetën nga mbytja në det, 3 shtetas, babai me dy djemtë e mitur.

Arrestimi i 34-vjeçarit u bë pasi nga veprimet hetimore ka rezultuar se ky shtetas, në cilësinë e administratorit të parcelës së plazhit të marrë me qira nga bashkia Rrogozhinë, nuk kishte plotësuar kushtet e sigurisë sipas kontratës së lidhur mes operatorit ekonomik dhe Agjencisë Kombëtare të Bregdetit (kontratë e miratuar nga Ministria e Turizmit).

Disa rregulla si t’i shpëtojmë jetën dikujt që po mbytet në det

Një person që mbytet në ujë, sigurisht shkakton panik dhe jo të gjithë janë të aftë ta ndihmojnë dhe t’i japin ndihmën e parë.

Janë situata të vështira që kërkojnë kurajo, por edhe njohjen e duhur të disa parimeve bazë nga ndihma e parë.

Çfarë duhet të bëjmë nëse personi ende është i ndërgjegjshëm:

Duhet të përpiqemi të arrijmë personin duke i afruar një mjet ku të kapet, ose nëse është e mundur duke përdorur edhe një barkë. Në të kundërt nëse e arrini me not atëherë duhet të tërhiqni personin që po mbytet duke notuar në anën e pasme. Duhet ta mbështesni kokën e tij në mënyrë simetrike duke e mbajtur lart, gishtat mbajini në nivelin e veshëve të tij e në të njëjtën kohë duke i shtrënguar me gishta nofullën.

Nëse personi nuk është i ndërgjegjshëm ose nuk merr frymë:

Duhet të praktikoni menjëherë frymëmarrjen artificiale. Në rast se vini re ndryshim të ngjyrës së të mbyturit, atëherë duhet të shfryni ajrin në hundën e viktimës (frymëmarrja gojë-hundë). Nëse jeni në ujë dhe po nxirrni viktimën, duhet të vendosni një krah poshtë kokës së të mbyturit dhe duke i mbajtur nofullën lart, ndërsa goja duhet të jetë e mbyllur. Pas të keni nxjerrë në breg të mbyturin, duhet ta mbani mbi supe. I mbyturi duhet të jetë i pozicionuar pas qafës së personit që i jep ndihmë dhe koka e krahët duhet të jenë pezull. Në rast se nuk e ngrini dot, atëherë tërhiqeni të mbyturin duke e mbajtur nga sqetullat.

Me të mbërritur në breg, ose në një vend të sigurt, kthejeni të mbyturin anash dhe jepini goditje në mes të kraharorit, në mënyrë që ti dalë një pjesë e ujit që ka hyrë në mushkëri. Po ashtu mos harroni edhe masazhin kardiak (në rast se nuk ia ndjeni të rrahurat e zemrës)

Çfarë nuk duhet të bëni:

Gjatë operacionit të rikuperimit të të mbyturit mos lejoni asnjëherë që ai të kapet pas jush, ose personit që po i jep ndihmën e parë në ujë. Kujtoni gjithnjë shprehjen “i mbyturi të mbyt” pasi instinktivisht ai mundohet të kapet pas çdo gjëje që mund t’i vijë në ndihmë.