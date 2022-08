Nisja e hetimeve për Metën nga SPAK, reagon Berisha: Edi Rama, je i pashpresë

Kreu i PD Sali Berisha ka reaguar me kritik ndaj kryeministrit Edi Rama. Në një status në Facebook, Berisha shkruan se kryeministri Rama është i pashpresë,. Referuar edhe hetimeve të nisura nga SPAK ndaj kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, kreu i PD thotë se dënon me forcë këto akte të cilat i cilëson si akte të shëmtuara të regjimit të Ramës.

Më tej Berisha paralajmëron se regjimi i kryeministrit Rama do të ketë fundin që meriton.

Statusi:

Edi Rama, je i pashpresë!

Këto javët e fundit, i tmerruar nga fati i afërt që e pret për vjedhjet e mëdha që u ka bërë shqiptarëve, gjykimi dhe ndëshkimi popullor për vjedhjet e mëdha me aferat e djegësve, portit të Durrësit, Butrinit me prokurimet sekrete, PPP, bordet e çmimeve stratosferike dhe aferat e tjera që mbajnë firmën e tij, Edi Rama ka shkrirë në një të vetëm Shërbimin Informativ, Komisionin e Dosjeve të Sigurimit të Shtetit, SPAK-un e partisë dhe i ka shndërruar në aneks të zyrës së tij.

Me qëllimin e vetëm fabrikimin, falsifikimin, manipulimin e paskrupullt të pseudo-fakteve, pseudo-dokumenteve për kundërshtarët politikë, në rastin konkret kundër kryetarit të Partisë së Lirisë, Ilir Meta.

Duke dënuar me forcën më të madhe këto akte të shëmtuara të regjimit mafioz të Edi Ramës, të bazuar në dhunimin e votës së qytetarëve, vjedhjen e papermbajtur te pasurive dhe fondeve publike, drogën dhe krimin, i them vasalit të Aleksander Vuçiç-it se je i pashpresë dhe se, nuk ka manipulim, shpifje apo falsifikim as dhe ligj i votuar nga mazhoranca kallpe që do të shpëtojë ty nga ndëshkimi i rëndë popullor.

Ti dhe shteti yt mafioz njëpartiak do të keni fundin e merituar! sb