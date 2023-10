Nis shqyrtimi i padive që synojnë të pengojnë Donald Trump të rikandidojë për president

Dëshmitë në seancën e sotme, do të përqëndrohen në faktin nëse sulmi i dhunshëm ndaj Kapitolit në 6 janar përbën kryengritje, siç përcaktohet në Amendamentin 14 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara dhe nëse roli i zotit Trump në të, do t’i ndalonte mbajtjen e një detyre shtetërore.

Gjykata më e lartë e vendit nuk ka marrë kurrë një vendim lidhur me Amendamentin 14 të Kushtetutës.

Seanca paraprake në Kolorado nisi me detaje rreth sulmit të vitit 2021 që synonte pengimin e certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve që shpallnin fitues zotin Joe Biden. Avokati Eric Olson, që përfaqëson një grup votuesish të Kolorados kërkon që zoti Trump të mos ketë mundësi të garojë, duke sjellë detaje nga retorika e dhunshme e zotit Trump dhe nxitja e një turme njerëzish që iu afrua deri në 12 metra zyrës së Zëvendës Presidentit kur sulmuan Kapitolin. Ai tha se zoti Trump “urdhëroi dhe organizoi turmën”.

“Se kush do ta drejtojë kombin e përcaktojnë qytetarë amerikanë dhe jo 6 votues nga Kolorado, që kanë zgjedhur ta padisin atë”, tha ai.

Pavarësisht vendimeve të gjykatësve në këto dy shtete, gjasat janë që çështja do të apelohet me shpejtësi, me shumë mundësi në Gjykatën e Lartë.