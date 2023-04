Nis rindërtimi i Kishës së Shën Prokopit, Veliaj: Rikthejmë historinë në vend

Ka nisur rindërtimi i Kishës së Shën Prokopit në Parkun e Liqenit në Tiranë. Kryetari i bashkisë Tiranë, Erion Veliaj inspektoi nisjen e punimeve.

Me zgjidhjen e problemit të pronës, Veliaj tha se besimtarët ortodoksë do të kenë shumë shpejt një kishë të re, e cila do të kthehet në identitet siç ka qenë dikur, me të njëjtin kapacitet.

“Pas një kalvari 30 vjeçar për çështje të pronës dhe të përdorimit, më në fund e kemi zgjidhur problemin, dhe të gjithë besimtarët do të kenë shumë shpejt një Kishë të re të Shën Prokopit, për t’u rikthyer aty siç ishte, me të njëjtin kapacitet, por sigurisht, tanimë si një ndërtesë e rikthyer si Kishë, jo më si improvizimi që kemi pasur këto 30 vite. Kështu rivendosim historinë në vend, kthejmë një padrejtësi dhe ndalojmë improvizimet. Në Shtëpinë e Zotit, sidomos në një qytet si Tirana, ka vend për të gjithë dhe kjo do të jetë vërtet një shtëpi e madhe, e hapur për të gjithë, edhe për besimtarët, sigurisht që kanë interesin primar që të adhurojnë, por sigurisht edhe për qytetin, duke qenë se do ketë edhe një qendër komunitare, ku edhe qyteti përfiton një hapësirë publike”, tha Veliaj.

Kryepeshkopi Anastas Janullatos shprehu mirënjohjen e tij për kryetarin e Bashkisë së Tiranës për rindërtimin e Kishës së Shën Prokopit.

“Nëse gurët e saj do të kishin mundësi të tregonin, do na tregonin gjithë historinë e qytetit tonë; nëse do ishin magnetofonë që do kishin mundësi të regjistronin, do na thoshin të gjithë historinë e qytetit tonë. I jemi mirënjohës kryetarit tonë të dashur, z. Veliaj, për përpjekjet që u bënë, të cilat i dhanë mundësi Kishës që pas 30 vitesh të rindërtohet në këtë vend. Shën Prokopi do jetë i hapur për të gjithë. Kisha e re do të jetë në harmoni me bukurinë e vendit këtu dhe të jetë diçka e veçantë për qytetin e Tiranës. Do të jetë në qendër të Tiranës, një vend i së vërtetës, një vend i dashurisë dhe një vend i së bukurës”, tha Kryepeshkopi Anastas Janullatos.