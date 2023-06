Nis funerali i Silvio Berlusconit në Milano (VIDEO)

Në Katedralen e Milanos ka nisur funerali shtetëror i Silvio Berlusconit. Arkivoli është shoqëruar para altarit kryesor nga Karabinierët me uniforma.

Kremtimi liturgjik, i hapur nga Requiem, kryesohet nga Kryepeshkopi i Milanos Mario Delpini.

The coffin carrying the former Italian Prime Minister, Silvio Berlusconi, is carried into Milan’s Duomo Cathedral where his funeral is being heldhttps://t.co/mTEZLDq5ym

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/c6VR9yt3tN

— Sky News (@SkyNews) June 14, 2023