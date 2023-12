Nikolla shpreh ngushëllimet për ndarjen nga jeta të Mirush Kabashit: Na bëri të mendojmë, të reflektojmë

Kryeparlamentarja Lindita Nikolla ka reaguar për ndarjen nga jeta të aktorit të mirënjohur Mirush Kabashi.

Nikolla ka shprehur ngushëllimete saj dhe thotë se me krijimtarinë e tij, Kabashi na bëri të mendojmë, reflektojmë për problemet e mëdha të shoqërisë.

“Artisti i Merituar Mirush Kabashi u nda sot nga jeta. Por shqiptarët do ta kujtojnë për vepren dhe trashëgiminë e tij. Mirushi ishte një artist i madh. Me krijimtarinë e tij u dha jete veprave të mëdha artistike, nga vendi dhe arti botëror. Me talentin e tij, me mbi njëqind personazhet që krijoi në skenë dhe në ekran, Mirush Kabashi na bëri të mendojmë, të reflektojmë, shpesh edhe të qeshim, për problemet e mëdha të shoqërisë. U prehsh në paqe, Mjeshtri ynë i madh dhe i paharruar!”, shkruan Nikolla.