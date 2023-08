Ngrohja globale, OKB jep alarmin: Furnizimi ushqimor në botë do të pësojë ulje drastike

Duke iu referuar ngrohjes globale, presidenti i konferencës së OKB-së për shkretëtirëzimin ka bërë një paralajmërim se bota mund të përjetojë ndërprerje të konsiderueshme në furnizimet me ushqime shumë përpara se temperaturat të arrijnë objektivin 1.5C. Alain-Richard Donwahi, ish-ministër i mbrojtjes i Bregut të Fildishtë dhe udhëheqës i samitit të OKB-së Cop15 për shkretëtirëzimin vitin e kaluar, ka theksuar se kriza klimatike, e shoqëruar me mungesën e ujit dhe praktikat e këqija bujqësore, po e vë në rrezik bujqësinë globale.

Donwahi e krahason ndryshimin e klimës me një pandemi që kërkon veprim të shpejtë. Ai vë në dukje se ndërsa fokusi mbetet në qëllimin 1.5C, ngjarjet e pafavorshme si degradimi i tokës, mungesa e ujit dhe shkretëtirëzimi mund të shfaqen edhe para se të arrijnë atë prag.

Pasojat e rritjes së temperaturave, valët e të nxehtit dhe thatësirat dhe përmbytjet më të shpeshta dhe të rënda kanë një ndikim të drejtpërdrejtë në sigurinë ushqimore në rajone të ndryshme. Donwahi nënvizon pasojat më të gjera të thatësirës në faktorë si migrimi i popullsisë dhe inflacioni, duke theksuar se efektet negative shtrihen përtej ndryshimeve të thjeshta të temperaturës.

Praktikat e papërshtatshme bujqësore po e përkeqësojnë situatën. Donwahi thekson lidhjen midis zakoneve të këqija dhe degradimit të tokës, duke çuar në rendimente të reduktuara. Ai inkurajon investitorët e sektorit privat që të angazhohen në mënyrë aktive në zgjidhje dhe të përfitojnë nga mundësitë për fitim. Ai nënvizon potencialin për kthime përmes rrugëve të tilla si agropylltaria dhe përmirësimi i përdorimit të tokës, shkruajnë mediat e huaja.

Në vitin 1992, qeveritë në mbarë botën nënshkruan një traktat për të luftuar shkretëtirëzimin, së bashku me angazhimet për të trajtuar ngrohjen globale dhe humbjen e biodiversitetit. Megjithatë, traktati i shkretëtirëzimit priret të marrë më pak vëmendje në krahasim me homologët e tij. Konferenca Cop15 mbi shkretëtirëzimin nga viti i kaluar zuri vendin e dytë pas ngjarjeve të tilla si Cop27 mbi ndryshimet klimatike dhe Cop15 mbi biodiversitetin. Ndërsa organizatorët mbajnë samitet e klimës më shpesh, konferencat e shkretëtirëzimit kanë një frekuencë më të ulët. Ata kanë planifikuar konferencën e ardhshme të shkretëtirëzimit në Riad për dhjetor 2024, që përkon me Cop28, samitin e ardhshëm të klimës, që do të zhvillohet në Dubai në fund të nëntorit.