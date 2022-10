Ngrenë flamurin e bardhë, ushtarët rus i dorëzohen forcave ushtarake të Ukrainës (VIDEO)

Teksa lufta në Ukrainë po vijon që prej 24 shkurtit të këtij viti, duket se trupat ukrainase po përparojnë ndjeshëm në çlirimin e vendit.

Përparimi ukrainas në frontet në Ukrainën lindore dhe jugore i gjen njësitë ruse të rraskapitura, me viktima të rënda.

Në shumë raste, rusët në fakt braktisin pajisjet e tyre dhe janë gati të dorëzohen.

Kjo tregon video të forcave ukrainase në jug, në rajonin Kherson, një nga frontet ku Ukraina po përparon vazhdimisht.

WATCH: Russian BMP-2 crew appears to surrender to Ukrainian forces and are taken as prisoners in the Kherson region. pic.twitter.com/xcXG8gLiQm

— Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 5, 2022