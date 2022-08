Ngjarja në New York, flet motra e Ornelës: E vrau Florindi bashkë me engjëllin në bark, ishte i shtruar në klinikën psikiatrike

Pas ngjarjes së rëndë, ku aktori shqiptar Florind Belliu dhe bashkëshortja e tij, Ornela, ranë nga kati i 6-të i pallatit ku jetonin. E gjithë skena ndodhi në sy të fëmijëve të mitur. Për ngjarjen ka reaguar edhe motra e Ornelës.

Migena fajëson Florindin për vrasjen e të motrës që shënoi një tragjedi në familjen shqiptare në SHBA. Ajo shkruan se Belliu vuante nga çrregullime e probleme të shëndetit mendor dhe ishte shtruar në klinikë psikiatrike në New York.

Më tej, ajo shkruan se Ornela ishte një njeri i dhimbsur dhe se pavarësisht gjithçkaje i kishte qëndruar pranë, i dërgonte ushqim e kujdesej për të, pa e ditur që një ditë do t’i merrte jetën asaj dhe fëmijës që priste të vinte në jetë.

“E kam shumë të vështirë të flas në këto momente, pasi unë motra e Ornelës dhe e gjithë familja jonë jemi tejet të pikëlluar nga humbja e parakohshme e motrës sonë të dashur, por nuk mund të rri pa i shkruar dy fjalë për motrën time, për engjëllin tonë, që e donte aq shumë jetën, që rrezatonte mirësi dhe e donte i gjithë komuniteti në zonën ku jetonte në Nju Jork. Vë re me keqardhje që të gjithë portalet janë mbushur me fjalë të ndjera për humbjen e jetës së Florind Belliut, personit që vrau jo vetëm motrën tonë, por edhe fëmijën që do të lindte pas disa muajsh dhe asnjë fjalë keqardhjeje nuk kanë denjuar të shkruajnë për motrën tonë, e cila punonte dhe rriste pothuajse e vetme dy fëmijë të mitur, pasi ai që i mori jetën në mënyrën më makabre kishte kohë, vite që vuante nga çrregullime mendore, kishte kohë që ia kishte bërë jetën të vështirë motrës sonë, por Ornela ishte aq e mirë dhe e dhimbsur saqë shkonte e vizitonte çdo ditë në klinikën psikiatrike ku ishte i izoluar atë që do t’i merrte jetën në mënyrën më kriminale…i dërgonte ushqim siç dëshironte Flori, saqë punonjësit e klinikës e kishin pagëzuar Ornelën ‘engjëll’, pasi ishte e vetmja që shkonte çdo ditë në klinikë…Mjekët e klinikës në Nju Jork e kishin paralajmëruar Ornelën që bashkëshorti i saj kishte ende probleme…”, ka thënë ajo.

Ngjarja e rëndë ndodhi dy ditë më parë në New York. Florind Balliu si fillim ka hedhur nga ballkoni bashkëshorten e tij shtatzënë, ndërsa më pas është hedhur dhe vetë. Ngjarja e rëndë ka ndodhur së sy të dy fëmijëve të mitur. Florindi ka qenë në Shqipëri aktor, dhe mësohet se në SHBA ka punuar në një agjenci të pasurive të patundshme. Nuk dihet ende shkaku që e çoi atë të ndërmerrte një veprim të tillë, ndërsa hetimet kanë nisur.