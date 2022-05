Ngjarja në komisariatin e Kavjës, Grinda Duma përplaset me Çuçin: Jep dorëheqjen

Në seancën e sotme në Kuvend, Bledi Çuçi i është kundërpërgjigjur deputetes, Grida Duma pas fjalës së kësaj të fundit për vetëvrasjen e Ilvi Metës në Komisariatin e Kavajës.

Pjesë nga fjala e Bledi Çuçit:

Nuk bëhet politikë dhe nuk abuzohet me viktimat dhe të bëjmë këtu prokurorin gjyqtarin apo policin,. Shpreh ngushëllimin tim për atë ngjarje fatkeqe. Është nga raste më të pastër sa u takon hetimit penal apo procedural. Jo vetëm kaq, por i kemi shkuar deri në fund së bashku me agjencinë përkatëse…Nuk ka asnjë aludim që të hedhë dyshime për ngjarjen as nga prokurori as nga hetuesit as nga mjekët ligjore, madje meqë përmende edhe Avokatin e Popullit, për rastësi kanë qenë edhe dy përfaqësues të Avokatit të Popullit dhe ju ftoj të lexoni raportin, ku thuhet se dhomat janë në përputhje me standardet ligjore. Ju bëj thirrje që të gjithë bashkë të përpiqemi dhe të largohemi nga kjo retorikë politikë.. Nuk është e lehtë por nuk i shërben Shqipërisë një gjë e tillë. I ftoj të gjithë deputetët të bëjnë hetim parlamentar nëse nuk binden pas hetimeve të gjykatës. Më vjen keq që akuzoni rëndë struktura ta policisë së Kavajës sikur ata janë vrasës.

Deputetja Grinda Duma ka kërkuar dorëheqjen e tij./ albeu.com