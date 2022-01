Nga tretja te depresioni e temperatura, pse limoni është “mbreti” i dietës tuaj

Limoni ka përdorim të gjërë në ushqimet tona. Atë e përdorim në çaj, në sallatë, në disa llojesh mishërash, në peshk etj. Por përveç se ai na shijon ai ka disa dobi kuruese. Ja si ndihmon konsumimi i limonit.

Tretja: Përzieni disa prerje limoni me ujë dhe pijeni këtë çdo mëngjes për të ndihmuar tretjen gjatë gjithë ditës. Limoni stimulon mëlçinë dhe kjo ndihmon tretjen.

Gjakderdhje e Hundës: Kjo djeg paksa, por lëngu i limonit në një tampon pambuku apo në një leckë të butë kur aplikohet në hundë që gjakon ndihmon që të ngadalësohet dhe eventualisht të ndalohet rrjedha e gjakut.

Diuretike: nëse vuani nga ndonjë infeksion i traktit urinar, apo keni nevojë të zvogëloni lëngjet në trupin tuaj për çfarëdo arsye (sikur shtypja e lartë e gjakut, zemër të zmadhuar, etj.), limoni është diuretik natyral dhe ndihmon që ju të largoni ujin e padëshiruar.

Antiseptik: lëngu acidik i limonit vret bakteret e dëmshme, e kjo e bënë limonin antiseptik natyral që mund ta aplikoni në çarjet (prerjet) e vogla dhe për infeksione tjera. Mos përdorni limon për infeksionet e mëdha apo prerjet e mëdha, jo për shkak se limoni është i rrezikshëm sepse nuk është, por për shkak se nevojitet trajtim mjekësor për to.

Pastrues fytyre: Lëngu i limonit ndihmon të luftoni rrudhat, aknet, puçrrat e bile edhe piklat. Përzieni lëngun e limonit me pak vaj ulliri në një gote të vogël me ujë, e këtë e aplikoni në fytyrë. Kjo jo vetëm që jua bëjë lëkurën më të shkëlqyer por gjithashtu do te largoje ndyrësirat dhe grimin.

Kujdesi i Gojës: hedh pak leng limoni në një shtupë pambuku dhe apliko në mishin e dhëmbëve që rrjedh gjak për të ndalur gjakderdhjen e mëtutjeshme. Limoni gjithashtu ndihmon që ti dhuroj gojës një ndjenjë freskie, lufton bakteret dhe ju mundëson të keni erë goje të freskët. Gjithashtu, kur aplikohet në dhëmb që dhemb ndihmon që të zvogëlojë dhimbjen.

Zvogëlon temperaturën: ka dy mënyra që limoni mund të përdoret kur dëshirojmë të ulim temperaturën. Njëra është që të pini ujë me limon. E tjetra zgjedhje është të blini balsam limoni e më pas ta aplikoni në trup, kryesisht në ballë. Balsami nga limoni ndihmon trupin që të djersitet dhe nxjerr temperaturën me djersë, cilëndo temperaturë të shkaktuar nga cilado sëmundje.

Shtypja e Gjakut: Për shkak të sasisë së lartë të potasës që ka limoni, ky frutë është i mirë për uljen e shtypjes së lartë të gjakut. Kjo është për shkak se potasa vepron kundër sodiumit.

Depresioni: Pirja e lëngut të limonit të përzier me ujë disa herë në ditë njihet që krijon efekt qetësues, relakson trupin dhe kështu ndihmon në lehtësimin e depresionit dhe stresit.

Antioksidant: E gjithë ajo vitamine C që gjendet në limon bën disa mrekulli në trupin tuaj si pastrimin e gjakut dhe ndihmon që të keni sistem imunitar më të fortë. Gjithashtu studime të ndryshme mjekësore kanë treguar se përdorimi në sasi të larta të vitaminës C ndihmon në luftë të shumë sëmundjeve serioze si kanceri dhe sëmundjet e zemrës e shumë të tjera.