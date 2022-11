Nga të diplomuarit e La Masia, të cilët shkuan në Kupën e Botës 2022, mund të bëni një ekip të tërë

Të gjitha skuadrat tashmë kanë bërë të ditur formacionet me të cilat do të shkojnë në Botëror. Është interesante se një numër i madh i ekipeve kombëtare kanë të diplomuar nga e njëjta akademi, La Masia. Duke i bashkuar të gjitha, formacioni do të duket kështu:

Portieri: Andre Onana (Inter/Kamerun)

Mbrojtës: Eric Garcia (Barca/Spanjë), Ronald Araujo (Barca/Uruguay), Jordi Alba (Barca/Spanjë);

Mesfushorët: Sergi Busquets (Barca/Spanjë), Gavi (Barca/Spanjë), Javi Simons (PSV/Holandë), Dani Olmo (RB Leipzig/Spanjë);

Sulmues: Leo Messi (PSG/Argjentinë), Take Kubo (Real Sociedad/Japoni) dhe Ansu Fati (Barca/Spanjë).

Deri në cilën fazë mund të arrijë kjo skuadër? /G.D albeu.com/