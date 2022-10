Nga sot zyrtarisht me orën dimërore, akrepat shkojnë 60 minuta pas

Ndërrohet ora! Ka qenë ora 03:00 e mëngjesit të sotëm kur akrepat e orës u kthyen një orë prapa duke kaluar në orën 02:00. Sot të gjithë kemi fjetur një orë më shumë se zakonisht.

Kalimi nga ora verore në orën dimërore për herë të parë u vu re në vitin 1916 në vendet e Evropës Veriore dhe deri tani është vendosur në rreth 70 vende, kryesisht në hemisferën veriore.

Kujtojmë se nga viti 2021 vendet e BE-së, secila veç e veç, do të vendosin nëse do të ndjekin praktikën e ndryshimit të orës, apo do të aplikojnë orën sipas kalendarit.

Ndryshimi i kohës në Evropën Perëndimore u vendos në fillim të viteve 1970 me arsyetimin se me atë zgjatet dita, mundësohet kursimi i energjisë elektrike, rritet produktiviteti, përmirësohet përshtatja e njerëzve dhe dita e punës bëhet më efikase.