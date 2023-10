Nga shtatzënia e Kiarës te projektet e reja, rrëfehet Luizi

“Në Kuadër të Dashurisë” mbajti premierën e tij edhe në Kosovë. Në këtë mbrëmje morën pjesë sigurisht të gjithë aktorët e kastit, përfshirë edhe Luizin.

Ky i fundit në këtë dalje i është përgjigjur edhe disa pyetjeve që qarkullojnë në rrjet.

A është Kiara shtatzënë?

“Jo, nuk e di nëse është shtatzënë.”

Do preferoje të bëheshe me vajzë apo djalë?

“Veç le të jetë shëndosh”.

Do marrësh pjesë në Festivalin e Këngës?

“Jo, nuk do marr pjesë, nuk jam kurrkund, janë thjesht lajme ‘fake’, nuk jam as në festivalin shqiptar, asnjë gjë”.

Planet për këngë të reja?

“Po, do të publikoj një këngë me Getoar Selimin dhe një tjetër këngë me Flori Mumajesin.”

Ka pasur krisje në raport me Noizyn?

“Jo, s’ka pas lidhje, s’ka krisje”.