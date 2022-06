Nga shtatori telefonat inteligjentë dhe laptopët do të përdorin karikues të njëjtë

Parlamenti, Këshilli dhe Komisioni i Bashkimit Evropian kanë rënë dakord këtë të martë për një zgjidhje të përbashkët tarifimi që do të bëhet standardi i harmonizuar i BE-së për të gjithë telefonat inteligjentë, laptopët dhe pajisjet e tjera elektronike.

Në shtator, Komisioni Evropian propozoi harmonizimin e kabllove të karikimit për telefonat inteligjentë, tabletët, kamerat dixhitale, kufjet, konzolat portative të lojërave dhe altoparlantët.

Me insistimin e Parlamentit Evropian, rregullorja do të përfshijë gjithashtu laptopët, sistemet e navigimit, tastierat dhe mausat. Lista do të përditësohet rregullisht për herë të parë pas tre vjetësh dhe çdo pesë vjet pas kësaj.

“Konsumatorët evropianë ishin të frustruar për një kohë të gjatë me karikuesit e shumtë që grumbulloheshin me çdo pajisje të re. Tani ata do të jenë në gjendje të përdorin një karikues të vetëm për të gjithë pajisjet e tyre elektronike portative”, tha Alex Agius Saliba, ligjvënësi përgjegjës për dosjen.

Sipas vlerësimeve të Komisionit Evropian, ripërdorimi i karikuesve në pajisje të ndryshme elektronike mund të parandalojë 11,000 tonë mbetje elektronike çdo vit.

Parlamenti i BE-së ka kërkuar prej kohësh për këtë masë, me rezolutën e parë të miratuar në vitin 2009. Komisioni Evropian zgjodhi një qasje jodetyruese dhe nëpërmjet angazhimit me përfaqësues të industrisë, ai arriti të reduktojë numrin e karikuesve të smartfonëve nga mbi tridhjetë në vetëm tre lloje.

Megjithatë, industria nuk arriti të arrijë një konsensus për një zgjidhje të vetme tarifimi, duke e shtyrë ekzekutivin e BE-së të ndryshojë qasjen.

Eurodeputetët ishin shumë më ambicioz se propozimi fillestar, por ata u përballën me kufizime teknike.

Vetëm pajisjet e vogla dhe të mesme u përfshinë në fushëveprim pasi pajisjet më të mëdha kërkojnë një tension më të lartë se një smartphone. Për kabllot me karikim të shpejtë, shpejtësia e karikimit është harmonizuar për të qenë në përputhje me pajisje të ndryshme.

Shtetet anëtare të mbledhura në Këshillin e BE-së kishin më pak ambicie për dosjen dhe i qëndruan kryesisht propozimit të Komisionit për sa i përket fushëveprimit. Megjithatë, Franca ishte e prirur për mbylljen e negociatave përpara përfundimit të Presidencës së saj të rradhës.

Direktiva e propozuar për një karikues të harmonizuar për pajisjet elektronike u miratua nga komiteti drejtues të mërkurën (20 prill), duke përfshirë disa ndryshime të rëndësishme për sa i përket fushëveprimit, paketimit dhe informacionit të konsumatorit.

Ligji i BE-së trajton çështjen e paketimit, një praktikë antikonkurruese që konsiston në blerjen e dy ose më shumë produkteve në një paketë të vetme. Si rezultat, konsumatorët do të jenë në gjendje të zgjedhin nëse duan ta blejnë pajisjen me ose pa karikues në vazhdim.

Komisioni Evropian do të rivlerësojë gjendjen e tregut pas katër vitesh, pas së cilës mund të konsiderojë futjen e rregullave më të rrepta kundër grupimit.

Përveç kësaj, prodhuesi do të duhet të sigurojë informacion të standardizuar mbi karakteristikat e karikimit të pajisjes, duke i lejuar konsumatorët të kuptojnë nëse karikuesit e tyre ekzistues janë të pajtueshëm.

Marrëveshja jozyrtare do të konfirmohet nëpërmjet miratimit zyrtar në shtator ose tetor, pas së cilës do të duhen dy vjet që ajo të hyjë në zbatim. Koha e tranzicionit për laptopët u zgjat në 40 muaj.

Rregullat e reja nuk do të zbatohen për produktet e vendosura në treg përpara datës së aplikimit.